Dodoties uz Igauniju vai Lietuvu, EVAK var arī neņemt līdzi. Vai tiešām?
Ja gribas atvilkt elpu un nedēļas nogali pavadīt ārpus mūsu valsts robežām, visbiežāk priekšroka tiek dota Lietuvas vai Igaunijas apciemojumam. Rūdītākie atpūtnieki tur jūtas gluži kā mājās, un tāpēc nereti pat neaizdomājas par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes nepieciešamību. Bet vajag!
Lai cik tuvs būtu ceļojums, veselības likstas var gadīties it visur, arī ciemojoties kādā no Baltijas valstīm. Tieši tāpēc vienmēr jāparūpējas, lai līdzi būtu derīga EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Dodoties uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, tā apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
“Karte ir bez maksas un to var ērti noformēt arī internetā,” stāsta Nacionālā veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga. Viņa papildina: “Svarīgi EVAK vienmēr ņemt līdzi makā vai somiņā, jo nepieciešamības gadījumā tā ir jāuzrāda. Ja EVAK noformēta, bet nav paņemta līdzi, esot slimnīcā, būs jāpieprasa tās aizvietojošais sertifikāts, kas var radīt papildu satraukumu. Tāpēc karti nevajadzētu atstāt mājās!”
Sanitas pieredze Pērnavā
To, ka EVAK ir patiesi noderīgs un ļauj ietaupīt, apliecina Sanitas stāsts. Viņa ar ģimeni Jauno gadu sagaidīja Pērnavā, kur trīs dienas baudīja arī spa. Īsi pirms došanās mājās Sanita zaudēja samaņu. Tas notika viesnīcas restorānā brokastu laikā.
“Viss bija ļoti labi, jutos izcili, atpūtusies, taču, ejot pēc kafijas, pēkšņi jutu, ka tūlīt zaudēšu samaņu. Ātri gāju atpakaļ pie mūsu galdiņa, kur brokastoja pārējā ģimene, apsēdos, paspēju pateikt, ka man ir slikti un atslēdzos. Vīrs teica, ka mana seja bijusi sniegbalta, arī lūpas un es esot uzkritusi viņam uz pleca,” viņa stāsta. Pati atminas tik to, ka atmodusies, jo kāds purinājis. Drīz ieradās viesnīcas mediķe, kura pieņēma lēmumu zvanīt ātrajai palīdzībai. Viss atrisinājās labi, taču, ja Sanitai nebūtu derīga EVAK, neatliekamās palīdzības mediķu apskate būtu maksas pakalpojums.
“Gaidot viņus atbraucam, viesnīcas ārste teica, lai sagatavojam dokumentus – gan manu ID karti, gan EVAK, ja tāda ir. Kad teicām, ka ir, viņa atzinīgi māja un atklāja, ka citādi būtu jāapmaksā rēķins. Cik liels, to gan nezinām,” atminas sieviete. Evija Štālberga paskaidro: “Ņemot vērā, ka EVAK bija līdzi, sniegto palīdzību Igaunijai pēc tam apmaksāja Latvija ar NVD starpniecību.”
Sanita piebilst, ka EVAK bijis līdzi tikai laimīgas sagadīšanās dēļ, jo vienmēr tiek turēts makā kopā ar personu apliecinošiem dokumentiem un vadītāja apliecību: “Esmu gana jauna, 45 gadi, un man nav hronisku veselības problēmu, lai iedomātos par šāda veida likstām. Turklāt uz Pērnavu dodamies bieži, jo tuvu mājām, tāpēc šos braucienus neuztveram kā došanos uz ārzemēm, kur būtu nepieciešama veselības apdrošināšana. Tagad gan izpētījām, kad mūsu EVAK beidzas termiņš, lai atjaunotu. Arī bērniem.”
Kad nepieciešams EVAK?
Visos gadījumos, kad iecerēts īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturēties kādā no dalībvalstīm neatkarīgi no mērķa – gan dodoties atpūtas vai tūrisma braucienā, gan komandējumā vai biznesa darījuma braucienā, arī dodoties studēt, mācību praksē (uz visu studiju/prakses laiku) vai darba meklējumos ārpus valsts (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā).
Kurās valstīs darbojas?
- Eiropas Savienības dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;
- Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
- Šveices Konfederācijā.
Kas var saņemt EVAK?
Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:
- personām, kuras Latvijā strādā vai saņem Latvijas pensiju,
- Latvijas pilsoņiem,
- Latvijas nepilsoņiem,
- dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem,
- ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā,
- bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.
Personai, kura strādā, saņem pensiju vai pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī, EVAK ir jāsaņem dalībvalstī, kurā viņa ir apdrošināta.
Svarīgi!
EVAK neapmaksā pacienta līdzmaksājumus un repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Tā nebūs derīga arī gadījumā, ja iedzīvotājs vēlēsies saņemt maksas pakalpojumus vai vērsīsies klīnikā, kurai nav līguma ar valsti.
Kā saņemt savu EVAK?
- Klātienē. Klientu apkalpošana klātienē tiek veikta ar iepriekšēju pierakstu kādā no klientu apkalpošanas centriem. Ja nav nepieciešama papildu informācijas pārbaude, klātienē EVAK izsniedz tajā pašā dienā, kad tiek iesniegta aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa. Klātienē EVAK var saņemt, uzrādot personu apliecinošu do-kumentu (vai iedzīvotāja likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis). Pilnvarotais pār-stāvis var saņemt EVAK, ja tiek uzrādīta notariāli apstiprināta pilnvara (piemēram, ja pilngadīga persona vēlas saņemt EVAK priekš citas pilngadīgas personas). Lai nepilngadīga persona saņemtu EVAK, nepilngadīgās personas mātei vai tēvam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments. Citam likumiskajam pārstāvim jāuz-rāda arī dokuments par nepilngadīgās personas pārstāvības likumību.
- Pa pastu. Aizpildot elektronisku veidlapu portālos www.eveseliba.gov.lv vai www.latvija.lv. Autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv (sadaļa “Iedzīvotājs” – “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Mans EVAK”) un aizpildot pieteiku-ma veidlapu vai izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikt Eiropas veselī-bas apdrošināšanas karti (EVAK)”. Pieteikums tiek izskatīts trīs darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, un EVAK tiek nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.
- Pa pastu, nosūtot arī pieteikuma veidlapu pa pastu. Aizpildot un parakstot ie-snieguma veidlapu, kas jānosūta aploksnē NVD. Pieteikums tiek izskatīts trīs darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, un EVAK tiek nosūtīta pa pastu uz pieteikumā no-rādīto adresi.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Dodoties uz Igauniju vai Lietuvu, EVAK var arī neņemt līdzi. Vai tiešām?" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.