Latvijas iedzīvotāju lūdz apsūdzēt par Krievijas armijas finansēšanu - nauda vākta dronu slāpētājiem
Valsts drošības dienests rosinājis prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret kādu Latvijas valstspiederīgo par finansiāla atbalsta sniegšanu agresorvalsts Krievijas armijai militārā aprīkojuma iegādei.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka persona atsaukusies kādas kontaktpersonas aicinājumam Krievijā un nodrošinājusi līdzekļus, lai iegādātos bezpilota lidaparātu jeb dronu slāpēšanas iekārtas Krievijas karavīriem, kuri karo Ukrainā.
Lai nogādātu naudu agresorvalstij, aizdomās turētais izmantojis starpnieku – savu paziņu Baltkrievijā.
Kriminālprocess pret šo personu tika uzsākts 2025. gada 25. novembrī pēc Krimināllikuma 77.2 panta – par finanšu līdzekļu nodošanu ārpus Latvijas notiekošā bruņotā konfliktā iesaistītai pusei, kuras darbība vērsta pret citas valsts teritoriālo neaizskaramību.
Persona tika aizturēta 2025. gada 2. decembrī. VDD veica kriminālprocesuālas darbības divos ar šo personu saistītos objektos Rēzeknē un Preiļu novadā. Šobrīd aizdomās turētajam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
VDD atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.