Valsts drošības dienests izvērtē ieceri neļaut pasažieru pārvadātājiem no Latvijas doties uz Baltkrieviju un Krieviju
Valsts drošības dienests izvērtē Satiksmes ministrijas ideju ierobežot iespējas šķērsot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu ar autobusiem.
Patlaban dienests plašākus komentārus nesniedza. Iepriekš jau vēstīts, ka VDD vairākkārt publiski Latvijas iedzīvotājiem atgādinājis, ka ceļošana uz agresorvalsti Krieviju un tās sabiedroto Baltkrieviju ir saistīta ar augstiem izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riskiem.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) norādījis, ka SM sadarbībā ar Autotransporta direkciju (ATD) un konsultējoties ar Iekšlietu ministriju ir apkopojusi datus, kas rāda pasažieru skaita pieaugumu autobusu pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju. Ministrs uzsver, ka šāda situācija pastiprina drošības riskus uz valsts ārējās robežas, tāpēc sagatavots normatīvais regulējums, kas paredz ierobežojumus pasažieru pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju.
Ar valdības rīkojumu tiks noteikts pienākums Valsts robežsardzei no 2025.gada 15.oktobra neļaut pasažieru pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu uz autoceļiem Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Vienlaikus tiks saglabātas minimālas un regulētas pasažieru pārvietošanās iespējas, izmantojot regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kas organizēti saskaņā ar starpvaldību divpusējo nolīgumu nosacījumiem un Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem.
Neregulārie pārvadājumi ir vienreizēji autobusa braucieni, kas dodas norīkojumā, izpilda iepriekš izplānotu maršrutu, piemēram, ekskursiju, braucienu uz sporta spēlēm, teātri, Dziesmu svētkiem un citiem pasākumiem. Tāpat neregulārajos pārvadājumos autobusa šoferis pirms brauciena sākšanas zina pasažieru skaitu un attiecīgās grupas brauciena mērķi, skaidrots ATD mājaslapā.
VDD ziņojumā par 2024.gadu ir norādīts, ka, neraugoties uz dienesta un Ārlietu ministrijas atkārtotiem aicinājumiem neceļot uz Krieviju, 2024.gadā ceļotāju skaits salīdzinājumā ar 2023.gadu ir dubultojies - ik mēnesi uz Krieviju ceļoja vidēji gandrīz 2000 Latvijas iedzīvotāju. Savukārt uz Baltkrieviju ik mēnesi tie bija ap 5000 cilvēku, ko veicināja bezvīzu režīms