VIDEO: kā rīkoties terora akta gadījumā? Skaidro Valsts drošības dienests
Ņemot vērā teroristu radīto apdraudējumu vairākās Eiropas valstīs, Valsts drošības dienests (VDD) sagatavojis informatīvu video par to, kā būtu jārikojas terora akta gadījumā.
VDD gan uzsver, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems, un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties. Bet vienlaikus, ņemot vērā teroristu radīto apdraudējumu citās Eiropas valstīs, arī Latvijas iedzīvotājiem ir būtiski zināt pareizas rīcības pamatprincipus potenciāla vai notikuša terora akta gadījumā:
-
pievērs uzmanību aizdomīgām personām, somām un saiņiem
-
netuvojies un neaiztiec aizdomīgus priekšmetus
-
pamanot aizdomīgu priekšmetu, nekavējoties dodies prom un informē apsardzi vai tuvāko personālu
-
atstāj savas mantas – tava dzīvība ir svarīgāka
-
terora akta gadījumā nekavējoties informē par notikušo atbildīgos dienestus, zvanot uz vienoto ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112
-
dodies prom no apdraudējuma vietas, seko apsardzes vai personāla norādēm un, ja iespējams, palīdzi citiem
-
ja teroristu uzbrukums turpinās, bēdz, sekojot evakuācijas norādēm
-
ja nav iespējams nokļūt drošībā, slēpies
-
slēpjoties izslēdz gaismu, telefona skaņu un vibrāciju, kā arī citas ierīces, kas rada troksni
-
kad esi patvēries drošībā, ziņo atbildīgajiem dienestiem, zvanot uz 112
-
necenties stāties uzbrucējam pretim – atstāj to atbildīgo dienestu ziņā
-
ierodoties policijai, neveic straujas kustības, turi rokas redzamas, sniedz prasīto informāciju un seko turpmākajiem norādījumiem
Apkopojot visu iepriekš minēto: ja notiek teroristu uzbrukums, BĒDZ! Ja nav iespējams nokļūt drošībā, SLĒPIES! Kolīdz esi nokļuvis drošībā, ZIŅO! Šo pamatprincipu ievērošana apdraudējuma situācijā var palīdzēt pasargāt gan tavu, gan līdzcilvēku dzīvību un drošību.