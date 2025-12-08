Valsts drošības dienests rosina sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni, kurš darbojās Krievijas uzņēmumu labā
Valsts drošības dienests (VDD) rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni, kurš darbojies vairāku Krievijas uzņēmumu labā, pārkāpjot Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas.
Kriminālprocesu pret personu VDD uzsāka šā gada 8. augustā aizdomās par Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., ES noteikto sankciju pārkāpšanu.
Veicot izmeklēšanu, dienests noskaidroja, ka Latvijas pilsonis bija noslēdzis darba līgumus ar vairākiem Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur ieņēma ģenerāldirektora un direktora amatus un tiešā veidā neatļauti sniedza konsultācijas saimnieciskās darbības, vadībzinības un nodokļu jomā.
VDD vērš uzmanību, ka, reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā, ES dalībvalstu iedzīvotājiem ir aizliegta konsultāciju sniegšana saimnieciskās darbības un vadībzinības, kā arī nodokļu jomā Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem. Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.