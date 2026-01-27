Pašvaldības policija steigusi aizturēt šoferi, kurš devies uz lielveikalu vairāk nekā trīs promiļu reibumā
Laika posmā no 2025. gada 1. decembra līdz 31. decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 142 izsaukumus.
Kā ziņo Mārupes novada pašvaldība, pagājušajā mēnesī no kāda lielveikala saņemta informācija par vadītāju stiprā reibumā, kas grasās braukt. Pēc saņemtajām pazīmēm atbilstošais auto jau bija kustībā; izmantojot gaismas un skaņas signālus, tas apturēts. Pārbaudē konstatēts vairāk nekā 3 promiles. Vadītājs nekavējoties atstādināts un nodots Valsts policijai procesuālajām darbībām.
Babītē privātīpašumā dega saimniecības ēka; izsaukts VUGD. Ugunsgrēks radīja lielu piedūmojumu, cietušo nav, notikums lokalizēts. Pašvaldības policija nodrošināja satiksmes organizēšanu.
Mārupē uz ietves publiskā vietā gulēja persona, iespējams, stiprā alkohola reibumā, traucējot garāmgājējiem. Informācija apstiprinājās; ņemot vērā hipotermijas risku, izsaukts NMPD, kas pēc pirmās palīdzības nolēma personu hospitalizēt.
Mārupē uzņēmuma teritorijā izcēlās ugunsgrēks; izsaukts VUGD. Notikuma vietā apstiprinājās atkritumu konteineru aizdegšanās nenoskaidrotos apstākļos, radot spēcīgu piedūmojumu. Cietušo nav, ugunsgrēks lokalizēts.
Skultē dzīvoklī ģimenes konflikta laikā persona uzvedās agresīvi un draudēja ar ieroča lietošanu. Nekavējoties piesaistīta Valsts policijas speciālo uzdevumu vienība, kas, veicot operatīvos pasākumus, iekļuva dzīvoklī un aizturēja personu. Tālākās procesuālās darbības veica Valsts policija.
Kādā īpašumā iespējamā medikamentu saindēšanās skāra visus ģimenes locekļus. Notikuma vietā darbojās vairākas NMPD brigādes; vairāki cilvēki hospitalizēti. Tālāk darbu pārņēma Valsts policija.
No 1. līdz 31. decembrim amatpersonas uzsāka un pieņēma lēmumus 531 administratīvā pārkāpuma lietā:
- alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā – 2;
- Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumi – 5;
- maznozīmīgi miesas bojājumi – 1;
- Tabakas izstrādājumu likuma pārkāpumi – 2;
- apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi – 97;
- Ceļu satiksmes likuma pārkāpumi – 21;
- braukšanas ātruma pārkāpumi (fotoradars) – 391;
- Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumi – 6;
- Saistošo noteikumu pārkāpumi – 6.
Pašvaldības policija aicina gājējus un velobraucējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus tumšajā diennakts laikā: ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, uz brauktuves vai nomales jābūt atstarojošai vestei vai apģērbam ar labi redzamiem atstarojošiem elementiem.