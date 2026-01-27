Latgaliešus pārsteidz melnādaini katoļu priesteri
Augšdaugavas novada Salienas pagasta Jaunbornes katoļu draudzei svētdien, 25. janvārī, bija īpašs notikums – svēto Misi vadīja jaunais draudzes priesteris Vladimirs Veļičko. Ja jaunais garīdznieks ir vietējais jaunbornietis, tad svinīgajā ceremonijā pārpildītajā dievnamā bez vietējiem Latvijas priesteriem uzmanību pievērsa arī trīs melnādaini garīdznieki.
Latvijas katoļu garīdznieku un semināristu sociālajā tīklā “Facebook” publicētās fotogrāfijas piesaistīja ne vienu vien latgalieša uzmanību. Jauns.lv jau rakstīja, ka Rīgas Garīgajā seminārā teoloģiju un latviešu valodu apgūst pieci nigērieši - Agbaefuna Džonpols Čidībele, Akubuje Emmanuels Olučukvu, Nzubechukwu Jude-Theddeus Nsofor, Paschal-Trinitas Mbanugoh un Stanley Maneke. Daļa no viņiem tad arī bija ieradušies Jaunbornē.
Viens no semināristiem Normunds Kaupužs “Facebook” publicējis fotogrāfijas un ierakstu: “Šodien mums bija liela žēlastība piedalīties svētajā Misē, kuru svinēja pats jauniesvētītais priesteris. Tā bija patiesi īpaša diena – piepildīta ar pateicību Dievam, prieku un klusām lūgšanām par Tavu kalpojumu. Lai Tavs priestera kalpojums nes bagātīgus augļus, stiprina Baznīcu un kļūst par svētību daudziem cilvēkiem.”
Latvijas Romas katoļu Baznīca garīdzniekus meklē ārzemēs, pie tam visnotaļ eksotiskās zemēs, jo latviešu puiši vairs neraujas kļūt par “svētajiem tēviem”.
Tā kā pēc dažiem gadiem vairs nevajadzētu brīnīties, ka baltādainajiem Latvijas katoļiem dzīves gudrības mācīs un ceļu pie Dieva rādīs melnādaini priesteri no Āfrikas. Nigēriešus uz Latvija uzaicinājis katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, jo pēdējos gados mūsu katoļu Garīgajā seminārā iestājušies vien četri vietējie zēni un Latvijā sāk pietrūkt jaunu priesteru, jau rakstīja Jauns.lv.
Jaunā priestera Vladimira Veļičko iesvētīšana Jelgavā 2025. gada 24. janvārī: