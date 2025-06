Latvijas katoļiem dievkalpojumus latviešu valodā vada nigēriešu priesteri

“Uzrakstu angliski, tad izmantoju “Google translate”, lai to pārtulkotu latviski, tad sūtu savai latviešu valodas skolotājai un viņa izlabo, pēc labojumiem es to nolasu. Ceru, ka kāds saprot. Svētdienās Svēto Misi svinu arī angliski, reizēm to daru Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Katru otrdienu dodos līdzi vienam no katedrālē kalpojošajiem priesteriem uz slimnīcu Rīgas centrā, arī uz Onkoloģisko slimnīcu un māju vecajiem ļaudīm, kur arī svinam Svēto Misi.”