Madonā nojauc slaveno vecā ugunsdzēsēju depo ēku
Madonas pilsētas centrā sācies redzamākais posms bijušā ugunsdzēsēju depo ēkas demontāžā.
Pagājušajā nedēļā Madonas pilsētas centrā sākās redzamākais posms bijušā ugunsdzēsēju depo ēkas demontāžā Saules ielā 8. Pēc pagājušajā nedēļā veiktajiem sagatavošanās darbiem un iekštelpu demontāžas, šajā fāzē tiks piesaistīta smagā tehnika konstrukciju nojaukšanai un būvgružu utilizācijai.
Darbus pēc Nodrošinājuma valsts aģentūras pasūtījuma veic SIA "NORFA", un tos plānots pabeigt līdz 27. februārim. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka darbu laikā īslaicīgi var tikt ierobežota ietves izmantošana tieši gar ēku, taču kopējo satiksmi darbi būtiski neietekmēs.
Vecās depo ēkas nojaukšana ir viens no priekšnosacījumiem valsts mēroga projektā, kura mērķis ir stiprināt glābšanas dienestu kapacitāti un modernizēt to infrastruktūru. Pateicoties šim projektam, Madonā, Raiņa ielā 49, jau kopš pagājušās vasaras darbojas jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Tur mūsdienu prasībām atbilstošā vidē vienuviet strādā ugunsdzēsēji glābēji, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Jaunā centra izbūve Madonā bija iespējama tikai ar nosacījumu, ka tiek demontēts nolietotais Iekšlietu ministrijas īpašums Saules ielā 8. Jebkādas izmaiņas šajā programmā būtu liegušas iespēju saņemt visam Madonas reģionam nozīmīgas investīcijas, un radītu finanšu korekcijas risku valsts budžetam desmitiem miljonu eiro apmērā.
Madonas novada pašvaldība augstu vērtē iedzīvotāju emocionālo saikni ar depo ēku, tādēļ līdz pat pēdējam brīdim tika izskatīti dažādi risinājumi tās saglabāšanai, konsultējoties ar atbildīgajām valsts instancēm. Tomēr stingrie Eiropas Savienības fondu nosacījumi un lēmumu pieņemšanas procesa vēlīnā stadija, kad jau bija noslēgti līgumi ar būvniekiem un saskaņoti demontāžas projekti, nepieļāva ēkas pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez kritiskiem riskiem visam projektam kopumā.
Jautājumu par ēkas iekļaušanu aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vērtēja arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tomēr nolēma šo procesu nevirzīt. Eksperti atzina, ka daudzo pārbūvju un iekštelpu pielāgošanas rezultātā ēka laika gaitā zaudējusi savu sākotnējo, inženiera Alberta Neidera projektēto viengabalainību. Tāpat secināts, ka depo ir tehniski nolietojies un atzīts par avārijas stāvoklī esošu. Tā atjaunošana prasītu vismaz miljonu eiro lielus ieguldījumus, kas nav salāgojams ar pašvaldības budžeta iespējām.
Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistiem ir veikta rūpīga ēkas dokumentēšana. Pēc ekspertu rekomendācijām jau gada sākumā tika demontēti un muzeja krājumā saglabāti vērtīgākie depo elementi. Nākotnē pilsētvidē plānots izveidot publisku piemiņas zīmi – informatīvu stendu vai ekspozīciju, kas vēstīs par šīs vietas nozīmi Madonas pilsētas attīstībā un ugunsdzēsēju drosmīgo darbu gadu desmitu garumā.
Jau šā gada februārī Madonas muzeja Izstāžu zāļu foajē būs apskatāma informatīva izstāde par ugunsdzēsēju depo ēkas vēsturi, parādot tās celtniecību, attīstību, pārmaiņas dokumentos un fotogrāfijās.
