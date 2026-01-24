Sieviete Ogrē alkohola reibumā sakož policistu
Austrumzemgales prokuratūra piemērojusi viena gada un divu mēnešu ilgu probācijas uzraudzību kādai sievietei, kura, būdama alkohola reibumā, Ogrē uzbrukusi Valsts policijas inspektoram, sakožot viņu rokā.
Kā vēsta portāls "Ogrenet.lv", incidents noticis pagājušā gada 29. augusta agrā rītā, ap plkst. 5.25. Valsts policijas ekipāža bija ieradusies uz izsaukumu par ģimenes konfliktu Blāzmas ielas un Ausekļa prospekta krustojumā.
Notikuma vietā policijas darbu traucēja kāda stipri iereibusi sieviete, kura uzvedās agresīvi un lamājās rupjiem vārdiem. Reaģējot uz inspektora aizrādījumiem nomierināties, sieviete turpināja konfliktēt. Kad policists pieņēma lēmumu sievieti aizturēt un ievietot dienesta automašīnā nogādāšanai iecirknī, viņa izrādīja fizisku pretošanos un iekoda likumsargam labās rokas augšdelmā.
Apsūdzētā – kāda SIA vecākā kasiere bez iepriekšējas sodāmības – savu vainu atzina pilnībā un nodarīto nožēloja. Prokuratūra viņai piemērojusi prokurora priekšrakstu par sodu, nosakot probācijas uzraudzību. Cietušais policists kompensāciju nav pieprasījis.