No traģēdijas šķīra tikai sekundes - agresīvi autobraucēji terorizē Rīgu
Pārgalvīgi autovadītāji savu spēkratu jaudu un ātrumu bieži izvēlas demonstrēt ne tikai uz lielceļiem, bet arī uz Rīgas tiltiem, radot nopietnus draudus satiksmes drošībai, kas tikai, pateicoties citu šoferu modrībai, nav beigušies ar traģiskām sekām.
Vienā no incidentiem uz Salu tilta autovadītājam Marekam knapi izdevies izvairīties no sadursmes ar "BMW" markas automašīnu, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Agresīvais braucējs, ievērojami pārsniedzot ātrumu un izmantojot ieskrējiena joslu apdzīšanai, pēkšņi "izniris" transportlīdzekļu plūsmā, radot avārijas situāciju.
Mareks atzīst, ka no nelaimi glābusi intuīcija un uzkrātā pieredze. Pamanot strauji tuvojošos spēkratu, viņš preventīvi samazinājis ātrumu, ļaujot pārkāpējam iekļauties joslā brīdi pirms tā beigusies.
Autoskolas "Einšteins" instruktors Andris Ķerpe norāda, ka Mareka nosvērtā rīcība pasargājusi ne tikai viņu pašu, bet arī citus satiksmes dalībniekus. "Bremzēt viņš nepaspētu, un būtu traģiskas sekas. Viņš [pārkāpējs] šajā gadījumā domāja tikai par sevi," situāciju komentē eksperts.
Tikmēr uz Dienvidu tilta fiksēta cita epizode, kur kāda "BMW" vadītāja strauja joslu maiņa tomēr izraisījusi sadursmi ar automašīnu, kas tobrīd veikusi pārkārtošanos. Ķerpe norāda, ka bez video pierādījumiem vaina, visticamāk, tiktu piedēvēta šoferim, kurš pārkārtojās, taču video liecība var mainīt atbildības sadalījumu.
Instruktors pieļauj, ka pie stūres šādos gadījumos bieži sēžas gados jauni cilvēki, kurus vada adrenalīns vai vienaudžu spiediens. "Diemžēl jauni autovadītāji bieži pārņem šādu braukšanas manieri, kļūstot par tādiem pašiem riska faktoriem uz ceļa," brīdina Ķerpe, aicinot jauno paaudzi apzināties riskus un nepakļauties bīstamiem impulsiem.