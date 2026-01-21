Uzbrukums ar leduscirtni un pakārti "miroņi": jelgavnieki spiesti cīnīties ar agresīvu kaimiņu
Jelgavā janvāra sākumā notikusi nopietna konfliktsituācija starp kaimiņiem, kas, pēc cietušo teiktā, pāraugusi uzbrukumā ar leduscirtni. Pēc incidenta cietušie vērsušies pēc palīdzības un publicējuši fotogrāfijas, kurās redzama biedējoša instalācija ar pakārtiem manekeniem, kas uzstādīta pretī viņu mājai.
Cietušie norāda, ka konflikts sācies 9. janvāra vakarā, kad viņi tīrījuši sniegu. Notiekošais ticis filmēts, līdz situācija eskalējusies un, kā apgalvo iedzīvotāji, pret viņiem vērsts fizisks uzbrukums ar leduscirtni.
Biedējoša instalācija raisa bažas par drošību
Pēc incidenta, kā apgalvo cietušie, pret viņu māju agresora pusē uzstādīta instalācija ar “pakārtiem miroņiem”, kas izgaismota ar spilgtiem prožektoriem. Iedzīvotāji šo rīcību uztver kā iebiedēšanu un iespējamu draudu signālu, kas raisījis nopietnas bažas par turpmāko drošību.
Policija: uzsākti trīs administratīvie procesi
Valsts policija portālam Jauns.lv apstiprināja, ka saistībā ar notikušo uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi.
“Divi no tiem ir par miesas bojājumu nodarīšanu, savukārt viens – par agresīvu uzvedību. Visas iesaistītās personas ir identificētas, un visi procesi šobrīd ir izskatīšanas stadijā, tāpēc lēmumi vēl nav pieņemti,” norāda policijā.
Likumsargi uzsver, ka plašāk komentēt notikušo un pieņemtos lēmumus varēs pēc tam, kad lietas būs pilnībā izskatītas.