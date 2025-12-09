Policija skaidro situāciju, kad agresīvi "viesi" izdemolēja Ropažu novada viesu māju “Laimnieki” un mēģināja uzbraukt saimniekam
Valsts policija komentējusi nesen sabiedrības sašutumu izraisījušo incidentu, ar ko sociālajā vietnē “Facebook” dalījās Ropažu novada viesu mājas “Laimnieki” saimnieki. Skandālu izraisījušajā vēstījumā bija teikts, ka 6. decembrī “viesi” izdemolēja viesu māju, bet nākamajā rītā aizbēga, pirms tam ar automašīnu mēģinot uzbraukt saimniekam. Toreiz viesu mājas saimnieki pauda sašutumu arī par izsaukto likumsargu reakciju.
Portāls “jauns.lv” uzreiz sazinājās ar Valsts policiju un saņēma šādu skaidrojumu. “Par notikušo izsaukuma saņemšanas dienā ir uzsākta resoriskā pārbaude, šobrīd tiek vērtēts saņemtais iesniegums un tiks lemts par kriminālprocesa uzsākšanu,” atbildē portālam pavēstīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma. “Valsts policija uzreiz fiksēja notikušo kā noziegumu. Notikuma vietā policisti norādīja, ka jautājums par kompensāciju būtu risināms civiltiesiskā kārtībā, ņemot vērā noslēgto līgumu ar izīrēšanas platformu. Par to, ka automašīna mēģinājusi uzbraukt cilvēkam, notikuma vietā ekipāža netika informēta.”
Jauns.lv jau vēstīja par “Laimnieki” viesu mājā piedzīvotajām šausmām. “Airbnb rezervācija uz vienu nakti izvērtās par murgainu vandalisma aktu, kas radīja tūkstošiem eiro zaudējumus un apdraudēja arī manu vecāku drošību,” piedzīvoto aprakstīja “Facebook” lietotāja Kristīne Zaļieska. “Kad viesi 7. decembra rītā aizbēga, mēs atradām šausminošu skatu: izlauztas un salauztas durvis, caurumi sienās, saplēstas izlietnes, sabojāts džakuzi, saplēsti trauki un izdemolēts inventārs, gultas lauztas gabalos, grīdas applūdušas un piesārņotas ar vemšanu, vispārējs, mērķtiecīgs, brutāls vandalisms. Un pats briesmīgākais – mans tēvs, mēģinot apturēt vainīgos līdz policijas ierašanās brīdim, tika pakļauts nopietnam apdraudējumam. Bēgot, šie cilvēki ar Tesla auto tīši uzbrauca viņa mašīnai, radot ievērojamus bojājumus. Tā vairs nav “nekārtība”, tas ir kriminālnoziegums.”
Cietušie toreiz pauda pārsteigumu par likumsargu rīcību. “Tika izsaukta Valsts policija, taču tā atteicās notikušo fiksēt kā noziegumu, paziņojot, ka tas esot “civiltiesisks strīds”. Jautājums — kopš kura laika vandalisms, iznīcināta manta un transportlīdzekļa bojāšana ir civillieta? Kur paliek cilvēku drošība? Kur paliek tiesiskums?”
Par šādu postažu esot parūpējusies kāda persona vārdā Mārtiņš. “Runāja krieviski. Uzvedība un “mentalitate” redzama viņu nodarītajā – pilnīgs necieņas un nihilisma piemērs.” Vēlāk tika paziņots, ka caur "Airdnb" šīs personas vārdu un uzvārds ir noskaidrots, iesniegums ir iesniegts gan "Airdnb", gan Valsts policijā.
Šī publikācija izraisīja plašu rezonansi, tomēr, kā tas bieži mēdz būt, pieslēdzās arī ar žulti pārpilnie komentētāji, tādēļ publikācijas autore bija spiesta reaģēt. "Ņemot vērā dažādu indivīdu riebīgos komentārus- es slēdzu iespēju šeit komentēt. Mēs jau esam traumēti ar to, kas ir noticis! Paldies milzīgs pārējiem cilvēkiem, kuri sniedz mums atbalstu."