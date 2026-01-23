Talsu novadā turpinās sociālo mājokļu atjaunošanas projekts
Talsu novada pašvaldība 2026. gada 19. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta" īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām pieejamību cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošiem mājokļiem, vienlaikus samazinot reģistrēto pieprasījumu pēc sociālā dzīvojamā fonda mājokļiem Talsu novadā.
Projekta ietvaros ir plānots veikt 13 sociālo mājokļu atjaunošanas darbus Talsu novada administratīvajā teritorijā: Talsos - 7 dzīvokļi, Kolkā – 1 dzīvoklis, Mērsragā – 1 dzīvoklis, Valdemārpilī – 1 dzīvoklis, Rojā – 1 dzīvoklis, Stendē - 1 dzīvoklis, Laucienes pagastā – 1 dzīvoklis.
Dzīvokļos paredzēts veikt pilnu iekšējo apdari, tostarp logu un durvju nomaiņu, grīdas seguma atjaunošanu, kā arī ūdensvada un kanalizācijas cauruļu nomaiņu, kur tas nepieciešams.
Vannas istabās paredzēts uzstādīt dušas kabīni vai vannu, tualetes podu ar vāku, izlietni un jaucējkrānu. Virtuves zonā plānots uzstādīt izlietni un jaucējkrānu, nodrošinot pamata santehnikas aprīkojumu. Tāpat paredzēti darbi, kas saistīti ar atsevišķu sildelementu (radiatoru) nomaiņu.
Projekta īstenošanas laiks – 19.01.2026. – 31.12.2027.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 310 390,64 EUR no tām 193 375,00 EUR ERAF un 117 015,64 EUR pašvaldības finansējums. Projekta budžetā ietvertas 13 (trīspadsmit) dzīvokļu atjaunošanas un būvuzraudzības izmaksas.
Autors: Helēna Skuja, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja.