Rundāles pils aicina klausītājus uz baroka mūzikas koncertu ciklu “Sarunas pilī ar mūziku”
Rundāles pils muzejs aicina klausītājus uz 2026. gada baroka mūzikas koncertu ciklu “Sarunas pilī ar mūziku”, ko veidos četri tematiski vienoti koncerti.
Katrs koncerts iecerēts kā trialogs – saruna starp mūziķiem, muzeja speciālistiem un klausītājiem, kurā atklāsies saiknes starp baroka laiku un mūsdienu cilvēka dzīvi. Ik reizi koncerta apmeklējums ietvers iespēju viesoties kādā muzeja ekspozīcijas daļā.
Baroka laikmeta mūzika skanēs mūsdienīgā, radošā interpretācijā. Programmu bagātinās komentāri par mūziku un Rundāles pils arhitektūru, interjeru, kolekcijām un vēsturi, rosinot klausītājus uztvert un pieredzēt, kā senā mūzika un māksla palīdz izdzīvot tagadni. Laipni gaidīti ne tikai klasiskās mūzikas cienītāji, bet arī auditorija bez priekšzināšanām, īpaši jaunieši.
Koncertu tēmas izceļ baroka stilam būtiskus harmonisko pretstatu pārus – pazīstamais un pārsteidzošais, pieļaut un veidot, izskaidrot un izjust, pilnīgais un pārejošais… Skaņdarbu izlase pievērsīs uzmanību gan labi zināmiem, gan retāk dzirdētiem, bet ne mazāk interesantiem komponistiem.
Pirmais koncerts “Pazīstamais un pārsteidzošais” notiks 15. februārī plkst. 18.00 Rundāles pils Baltajā zālē. Koncerta datumam simboliski izvēlēta Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera dzimšanas diena, kurā vienlaikus arī tiks atklāta hercoga bibliotēkas atjaunotā ekspozīcija. Koncertam izvēlētas pasaulslavenā venēcieša Antonio Vivaldi kompozīcijas, kuru neparastais liktenis ir pārsteigumu pilns. Tās skanēs baroka mūzikai neierastā salikumā: baroka vijole, divas kokles, akordeons, bandeneons. Muzicēs Lāsma Meldere-Šestakova (baroka vijole), Dace Priedīte (solo kokle), Anda Eglīte (basa kokle) un Artūrs Noviks (bandeneons, akordeons).
Koncerta apmeklētāji varēs ielūkoties atjaunotajā hercoga bibliotēkas ekspozīcijā, kur goda vietā oriģinālajā ozolkoka skapī būs muzeja jaunieguvums – vairāk nekā sešdesmit grāmatu no kādreizējās hercoga Pētera bibliotēkas. Daļa no tām savulaik aizvestas no Jelgavas pils un glabātas Zāganas pilī Silēzijā, bet vēlāk kā mantojums nonākušas Kurzemes princešu Katrīnas Vilhelmīnes un Paulīnes īpašumā. Tagad grāmatas atgriezušās Rundāles pils muzejā un būs pieejamas publiskai apskatei.
Apmeklētāji aicināti ierasties savlaicīgi, rēķinoties ar laiku ceļā no stāvlaukuma līdz pilij. Pirms koncerta pils pirmā stāva vestibilā būs iespējams baudīt dzērienus un nelielas uzkodas, radot nesteidzīgu noskaņu vakara sākumam.
Cikla “Sarunas pilī ar mūziku” koncerti notiks 15. februārī, 13. jūnijā, 5. septembrī un 21. novembrī, piedāvājot Rundāles pils apmeklētājiem iespēju regulāri atgriezties pilī kā dzīvā kultūras telpā, kur mūzika, māksla un vēsture satiekas sarunās.