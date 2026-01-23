Pasažieru pārvadātāji aicina atlaist satiksmes ministru Ati Švinku
Pie Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vērsušies Latvijas pasažieru pārvadātāji, kas aicina premjeri no amata satiksmes ministru Ati Švinku (P).
"Mēs esam kategoriski pret to, kas šobrīd notiek pasažieru pārvadājumu jomā, un uzskatām par savu pienākumu informēt Ministru prezidenti, ka šādai atbildīgās ministrijas politikai ar utopiskiem risinājumiem un eksperimentiem būs katastrofāla ietekme uz nozari un galvenais - no šīs ieplānotās reformas cietīs iedzīvotāji reģionos, kuriem praktiski būs jādomā pašiem, kā nokļūt līdz darbam, ārstam un pat veikalam," pauž asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.
Tostarp viņš min, ka, piemēram, plāns, ka gandrīz 50 "transports pēc pieprasījuma" vienības spēs apkalpot ceturtdaļu Latvijas neizklausās nopietni. Tāpat arī vēlme pārlikt pasažierus uz vilcienu, ņemot vērā vilcienu sliežu pārklājumu Latvijā.
"Tā vietā, lai jēgpilni un mērķtiecīgi risinātu ilgtermiņa līgumu cenu problemātiku un soli pa solim stabilizētu situāciju nozarē, atbilstoši izmaksu kāpumam valstī, tā izvēlas eksperimentēt ar iedzīvotājiem un to mobilitātes iespējām," min Ošenieks.
Asociācijā norāda, ka Satiksmes ministrija, pērn rudenī iesniedzot priekšlikumus šā gada budžetam, medijiem atzina, ka apzinās esošo līgumu izbeigšanās risku nepietiekama finansējuma dēļ, taču, tā vietā, lai indeksētu esošos līgumus, kas ir lētāk, tika prasīts budžets jauniem līgumiem ar "tirgum atbilstošu šoferu atalgojumu". Tas, pēc asociācijā minētā, pierāda, ka ministrs apzināti izvēlas dārgāko scenāriju, pieļaujot esošo uzņēmumu maksātnespēju.
Nozares ieskatā krīzes risināšana ar scenāriju "gaidīt pārvadātāju maksātnespēju un organizēt jaunus iepirkumus" nav saimnieciski un ekonomiski pamatota, jo jauni pārvadātāji objektīvi prasīs augstāku atlīdzību, atzīmē asociācijā, piebilstot, ka pēdējā ATD organizētajā iepirkumā vērojams būtisks piedāvātās līgumcenas pieaugums - 1,37-1,82 eiro par kilometru attiecībā pret vidējo ilgtermiņa līgumcenu, kas ir apmēram 1,11 eiro par kilometru.
"Tas nozīmē miljonos mērāmu papildu slogu valsts budžetam un vienlaikus pakalpojumu pārtraukuma risku reģionos. Šāda rīcība - ļaut sabrukt esošajai sistēmai, lai tās vietā veidotu jaunu un dārgāku - atzīstama kā ļaunprātīga valsts budžeta līdzekļu izšķērdēšana un labas pārvaldības principu pārkāpums," norāda asociācijā.
Pasažieru pārvadātāji arī atzīmē, ka asociācija un tās biedri ir piedāvājuši vairākus risinājumus, piemēram, pārskatīt ilgtermiņa līgumu cenas Publisko iepirkumu likuma pieļaujamās 10% robežās, un līdz ar to palielināt attiecīgi valsts budžeta bāzi, vai grozīt indeksācijas kārtību, nosakot to ikgadēju šobrīd esošā četru gadu cikla vietā.
Tāpat asociācijā min, ka šogad 7. janvārī notika kārtējā nozares tikšanās ar satiksmes ministru, kurā tā arī netika saņemtas atbildes uz nozarei būtiskiem jautājumiem, kad un kā tiks atrisināts jautājums par ilgtermiņa līgumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā cenu pārskatīšanu un papildu līdzekļu paredzēšanu valsts budžeta bāzē zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pasažieru pārvadāšanu un novērstu iespējamos uzņēmumu maksātnespējas draudus.
Asociācijā norāda arī uz ministra neieinteresētību meklēt dialogu ar nozari. Par to, pēc asociācijā vēstītā, liecina autoritārais satiksmes ministra sarunu vešanas stils un attieksme pret pārvadātājiem. "Satiksmes ministra un ATD komunikācijas stils tikšanās reizēs ar nozares pārstāvjiem balstīts uz vienpusējiem lēmumiem un to paziņojumiem, stingrām prasībām un sodu draudiem, nevis konstruktīvu dialogu," norāda asociācijā, piebilstot, ka tiek arī pieprasīta vairākkārt sūtītu un klātienē diskutētu jautājumu rakstiska iesniegšana, bet tajā pašā laikā ATD nesniedz uz šajās vēstulēs izteiktajiem jautājumiem atbildes.
"Šāda pieeja, kad ir acīmredzama laika vilcināšana no ministrijas un ATD puses, visa iepriekšējā gada laikā ir radījusi spriedzi nozarē un kavē nekavējoša pozitīva risinājuma meklēšanu," norāda asociācijā.
Tāpat asociācijā norāda, ka plānotais maršrutu tīkla samazinājums 16% apmērā visā valstī ietekmēs reģionālo savienojumu pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, īpaši lauku apvidos. Būtiski palielināsies pārvadātāju tehniskais nobraukums, kas palielinās pārvadātāju izmaksas par "tukšajiem" kilometriem.
Pēc 7. janvāra tikšanās Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija paziņoja, ka reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji atkārtoti apsver iespēju rīkot protesta akciju saistībā ar ilgtermiņa līgumcenu pārskatīšanu.
Pērn 12. augustā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju pārstāvji protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) aicināja valdību kompensēt neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ izraisīto izmaksu pieaugumu. Savukārt 16. septembrī pasažieru pārvadātāji rīkoja protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Pārvadātāji pieprasīja kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. augustam. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija apvieno 25 pārvadātājus visā Latvijā.