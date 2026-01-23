2025. gadā Liepājas sabiedriskajā transportā pārvadāti 5,48 milj. pasažieru ar e-biļeti
Liepājā 2025. gadā sabiedriskais transports ar e-biļeti pārvadāja 5,48 miljonus pasažieru, no kuriem 69,45% brauca ar autobusiem un 30,55% ar tramvaju, ļaujot precīzi analizēt plūsmas un optimizēt maršrutus. Kopējais pasažieru skaits, ieskaitot papīra biļetes, sasniedza 7,94 miljonus, bet e-sistēmā reģistrēti 67 020 lietotāju.
2025. gadā Liepājas sabiedriskajā transportā kopumā pārvadāti 5,48 miljoni pasažieru, kuri izmantojuši e-biļeti. No tiem 30,55 % jeb vairāk nekā 1,67 miljoni pārvietojušies ar tramvaju, savukārt 69,45 % jeb vairāk nekā 3,81 miljons – ar autobusiem, liecina aģentūras “Liepājas Sabiedriskais transports” apkopotā informācija.
Kopš e-biļešu ieviešanas Liepājas sabiedriskajā transportā ir iespējams precīzi uzskaitīt pasažieru skaitu dažādos rādītājos, tostarp atsevišķi pa maršrutiem. Tas ļauj maršrutu plānotājiem efektīvāk organizēt darbu un izdarīt korektus, pierādījumos balstītus secinājumus par to, kuri maršruti un kuros laikos ir vispopulārākie.
Autobusu maršrutu vidū vislielākā pasažieru plūsma pagājušajā gadā bija 3. maršrutā “Mirdzas Ķempes iela – Pulkveža Brieža iela”, kuru gada laikā ar e-biļeti izmantoja vairāk nekā 1,34 miljoni pasažieru. Tam seko 6. un 6A maršruts “Mirdzas Ķempes iela – Slimnīca (Biznesa centrs)” ar vairāk nekā 1,26 miljoniem pasažieru, kas reģistrējušies ar e-biļeti.
2025. gads bija pirmais pilnais kalendārais gads, kurā Liepājas sabiedriskajā transportā darbojās elektroniskā norēķinu sistēma. Līdz maijam pasažieri vēl varēja iegādāties arī papīra biļetes, un paralēli darbojās iepriekšējā norēķinu sistēma. Apkopotie dati rāda, ka 2025. gadā ar e-biļetēm un papīra biļetēm kopumā pārvadāti 7,94 miljoni pasažieru. Kopējais pasažieru skaits apkopots no divām uzskaites sistēmām — elektroniskās norēķinu sistēmas datiem un papīra biļešu realizācijas kopsavilkumiem. Tāpēc pilnīga un korekta gada statistika tikai elektroniskajā norēķinu sistēmā būs pieejama 2027. gada sākumā.
Savukārt kopējais lietotāju kontu skaits elektronisko norēķinu sistēmā 2025. gadā sasniedza 67 020. No tiem 43 880 bija mobilās lietotnes “Liepājas pilsēta” lietotāji, bet 23 140 – e-karšu lietotāji. Ar e-karti pagājušajā gadā reģistrēti vairāk nekā 2,85 miljoni braucienu, savukārt ar mobilo lietotni – vairāk nekā 2,41 miljons.
No sabiedriskajā transportā reģistrētajiem e-biļešu veidiem vispopulārākās bija abonementa biļetes katrai dienai, kas veidoja 44,86 % jeb vairāk nekā 2,45 miljonus reģistrāciju. Tām sekoja abonementa biļetes ceturksnim – katrai dienai ar 14,61 % jeb 800 718 reģistrācijām, kā arī viena brauciena biļetes – 14,56 % jeb 798 107.
Dienas rekords reģistrētajos braucienos sasniegts 2025. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā, kad sabiedrisko transportu izmantoja 28 298 pasažieri.
Pērnā gada decembra dati liecina, ka darba dienās vidēji sabiedrisko transportu izmanto ap 26 tūkstošiem pasažieru, savukārt brīvdienās – ap 10 tūkstošiem.