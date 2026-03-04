Latvijas ratiņkērlinga pāris uzsāks dalību Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu turnīrā
Latvijas ratiņkērlingisti Poļina Rožkova un Agris Lasmans šodien sāks Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu ratinķērlinga turnīra jaukto pāru sacensības un pirmajā mačā tiksies ar ASV duetu.
Mačs Kortīnā d'Ampeco sāksies plkst. 20.05 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot kanālam LTV7. Šīs ir pirmās paralimpiskās spēles, kurās ratiņkērlingā par medaļām cīnās arī jauktās komandas.
Turpinājumā Latvijas duets spēkosies ar Ķīnu, Lielbritāniju, Igauniju, Itāliju, Dienvidkoreju un Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām. Kopumā jaukto pāru sacensībās par medaļām cīnīsies desmit valstis - vēl arī Kanāda un Ķīna.
Paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlinga sacensībās startēs arī Latvijas jauktā komanda, kuras sastāvā būs Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko. Latvijas izlase sacensības sāks sestdien. Pirms četriem gadiem Pekinā Latvijas komanda 11 komandu konkurencē ieguva devīto vietu.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam. Latvija tajā pārstāvēta būs tikai ratiņkērlingā. Saistībā ar agresorvalsts sportistu pielaišanu sacensībām no savas kvotas nācās šķirties kalnu slēpotājam Mārtiņam Oliņam. Kopumā paralimpiskajās spēlēs, kas kļūs par 14. reizi ziemā, tiks sadalīti 79 medaļu komplekti sešos sporta veidos kā kalnu slēpošanā, biatlonā, distanču slēpošanā, hokejā, snovbordā un kērlingā.