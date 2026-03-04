Ķekavas novadā dienas laikā nāvējoši notriekts gājējs
Otrdien Latvijā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta pieci cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar ap plkst. 13 Ķekavas novadā, bijušajā Bauskas šosejas posmā, kas ved cauri Ķekavai, automašīnas "Peugeot" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš notikuma vietā gāja bojā. Par notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Vakar četri cietušie reģistrēti avārijās Rīgas reģionā un viens - Latgalē. Visi ceļu satiksmes negadījumos Rīgas reģionā cietušie bija gājēji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi piecus vadītājus - vienu Rīgas reģionā un pa diviem Zemgalē un Kurzemē, kur aizturēts arī kāds vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Visi seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 206 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 10 autovadītāji, Vidzemē - 78, Latgalē - 57, Zemgalē - 31, bet Kurzemē - 30 transporta līdzekļu vadītāji. Seši vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 530 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.