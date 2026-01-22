Visā valstī mazinājies sals
Ceturtdienas rīts teju visā Latvijā ir siltāks par -7 grādiem, bet pūš auksts vējš, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -3,3 grādiem Kolkā un -3,4 grādiem Mērsragā līdz -7,3 grādiem Alūksnē un Daugavpilī, bet Rucavā tobrīd bija -9,7 grādi.
Debesis pārsvarā apmākušās, vietām mazliet snieg, vējš putina veco sniegu. Austrumu vēja ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniedz 11-16 metrus sekundē.
Autoceļi daudzviet slideni apsarmojuma, apledojuma un sniegvilkšņa dēļ.
Līdz ar vēja pastiprināšanos uzlabojusies gaisa kvalitāte - tā daudzviet kļuvusi ļoti laba.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23-24 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Rīgā apmācies rīts, austrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra -4 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 12 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,5 grādiem Kolkā līdz -8,6 grādiem Saldū.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 21. janvārī bija +21 grāds Spānijas ziemeļu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -24 grādi Norvēģijas ziemeļos un -37 grādi Krievijā.