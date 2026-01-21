Pārrobežu patrulēšanas laikā Limbažu novadā konstatēta virkne pārkāpumu
Vakar Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā notika pārrobežu kontroles pasākums. Tā ietvaros tika veikta masveida pārbaude Limbažu novadā uz autoceļa A1, 101. kilometrā, kuras laikā pārbaudīti 212 transportlīdzekļi un 415 personas, kā arī 15 autobusi un 304 to pasažieri. Kontroles pasākumu laikā konstatēti vairāki pārkāpumi, par ko kopā uzsākti 18 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī viens kriminālprocess.
2026. gada 20. janvārī Vidzemes reģionā norisinājās pārrobežu kontroles pasākums, kurā piedalījās Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieki.
Attiecīgajā kontroles pasākumā tika iesaistīti 13 Valsts policijas darbinieki ar septiņiem dienesta transportlīdzekļiem, pieci Valsts robežsardzes darbinieki (tai skaitā divi kinologi ar dienesta suņiem) ar diviem transportlīdzekļiem, kā arī divi Igaunijas kolēģi ar vienu transportlīdzekli. Papildus reidā piedalījās seši CSDD darbinieki ar vienu automašīnu.
Masveida pārbaude tika veikta Limbažu novadā uz autoceļa A1, 101. kilometrā. Tās laikā pārbaudīti 212 transportlīdzekļi un 415 personas, kā arī 15 autobusi un 304 to pasažieri.
Kontroles pasākuma laikā īpaša uzmanība tika pievērsta transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un to atbilstībai braukšanai ziemas sezonā, imigrācijas kontrolei, kā arī iespējamiem aizliegtu vielu pārvadāšanas gadījumiem. Kontroles laikā tika fiksēti vairāki pārkāpumi, par kuriem kopumā uzsākti 18 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī viens kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē. Administratīvie pārkāpumi galvenokārt saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – konstatēti 16 šādi pārkāpumi, tostarp 10 gadījumos par neatbilstošu riepu protektoru, vienā gadījumā par braukšanu ar vasaras riepām, kā arī par braukšanu bez OCTA, bez derīgas tehniskās apskates un citiem pārkāpumiem. Kontroles pasākuma laikā CSDD sešiem transportlīdzekļiem anulēja tehnisko apskati, bet trim transportlīdzekļiem tika aizturētas valsts reģistrācijas numura zīmes.
Tāpat kontroles laikā tika konstatēti 32 trešo valstu pilsoņi, kuri pirms iebraukšanas Latvijas Republikā Valsts apdraudējuma novēršanas informācijas sistēmā nebija iesnieguši nepieciešamo informāciju. Šīm personām tika uzdots iesniegt attiecīgos datus. Pamatā tās bija Ukrainas un Moldovas pilsoņi.
Valsts policija uzsver, ka šādi pārrobežu kontroles pasākumi tiek īstenoti, lai uzlabotu pārrobežu sadarbību, veicinātu sadarbību starp dažādām valsts iestādēm, paaugstinātu satiksmes drošību, kā arī novērstu un atklātu pārkāpumus imigrācijas jomā.