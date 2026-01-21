112
Šodien 10:38
Jau nedēļu nav ziņu: policija un ģimene lūdz palīdzību pazudušā Andrē Andržejevska meklēšanā
Valsts policija un piederīgie lūdz sabiedrības palīdzību 1999. gadā dzimušā Andrē Andržejevska meklēšanā, kurš 14. janvārī izgāja no savas draudzenes dzīvesvietas Mārupes novada Piņķos un kopš tā laika nav devis ziņu par sevi.
Kā informēja Valsts policijā, vīrietis pēdējo reizi manīts Rīgas ielā, Piņķos. Kopš pazušanas brīža vīrietis nav sazinājies ar ģimeni un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
A. Andržejevska pazīmes: augums 183-185 centimetri, kalsnas miesas būves, gaiši brūni mati, brūnas acis.
Likumsargi aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255 vai 112.