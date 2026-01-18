Vienu no Eiropā meklētākajiem noziedzniekiem, kuru nesen aizturēja Rīgā, izdos Somijai
Rīgā šonedēļ aizturētais Arto Autio, kurš ir galvenais aizdomās turamais vērienīgā korupcijas un krāpšanas lietā Somijā un jau notiesāts par nodokļu krāpšanu Igaunijā, tiks izdots Somijai, noskaidroja aģentūra LETA.
Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnesis svētdien Autio piemērojis izdošanas apcietinājumu. Autio izdošanai ir piekritis.
Lēmumu par personas izdošanu prokurors pieņems no 20. līdz 22. janvārim, aģentūru LETA informēja prokuratūrā. Tad desmit dienu laikā apsūdzētais dosies uz Somiju. Termiņš atkarīgs no tā, cik ātri Somijas varasiestāžu pārstāvji ieradīsies viņam pakaļ.
Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" iepriekš ziņoja, ka Autio, kuram Latvijā piederēja īpašumi, Somijā vēlas tiesāt valsts lielākajā korupcijas skandālā.
Aizturēšanu brīdī Autio bijis kopā ar meitu, uz kuras vārda pārrakstīti viņa Rīgas īpašumi. "Viņa man piezvanīja un pateica, ka Arto aizturēts, bet neko vairāk," "Re:Baltica" teica viņa bijušais darbinieks Sergejs Vorts.
Dienvidsomijas prokuratūras īpašais prokurors Timo Haikonens sabiedriskajam medijam "YLE" apstiprināja, ka Autio aizturēts, pamatojoties uz Eiropas aresta orderi. Somija jau lūgusi viņa izdošanu.
Somijas pilsonis Autio Igaunijā ir notiesāts par nodokļu krāpšanu. Kaimiņvalstī viņš piesaistīja uzmanību ar nekustamo īpašumu darījumiem ar Centra partiju.
Somijā Autio ir viens no galvenajiem apsūdzētajiem lietā par Jaunatnes foruma (JF) apkrāpšanu. Šī organizācija 60. gados Somijā izveidoja nekustamo īpašumu tīklu. Tos lēti izīrē jauniem cilvēkiem un ģimenēm vecumā līdz 30 gadiem, kuri nesen sākuši strādāt un nevar atļauties tos nopirkt. Autio apsūdzēts gan par kukuļu organizēšanu un došanu, gan grāmatvedības noziegumiem, gan piesavināšanos. Šo darbību rezultātā JF nodarīti vairāku desmitu miljonu eiro zaudējumi, bet ar Autio saistīti uzņēmumi nopelnījuši miljonus.
Pārējie šīs lietas figuranti jau ir notiesāti, bet Autio aizbēga un vairākus gadus ar vērienu dzīvoja Baltkrievijā, raksta "Re:Baltica". Tā Somijai noziedzniekus neizdod, un juridiskā sadarbība kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir faktiski apstājusies. Somija bija lūgusi iekļaut Autio Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā.
Iespējams, daļa no Autio krāpnieciski iegūtās naudas nonāca Latvijā. "Re:Baltica" iepriekš zemesgrāmatā Rīgā atrada 14 Autio ģimenes īpašumus 12 miljonu eiro vērtībā. Īpašumi pirkti caur uzņēmumiem, kas tolaik piederēja Autio, bet tagad pārrakstīti viņa meitai.
Autio īpašumus Rīgā "Re:Baltica" izpētīja kopā ar "YLE", norādot, ka pirms tam par Autio ģimenes īpašumiem Latvijā nebija zināms. Tos izdevās uziet, pateicoties trauksmes cēlājam. Viņš par tiem vispirms ziņoja Finanšu izlūkošanas dienestam, bet pēc tam - "Re:Baltica".