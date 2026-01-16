112
Šodien 09:44
Rīgā tiek meklēti divi vīrieši, kuri uzbruka viesnīcas apsardzes darbiniekam
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt divus vīriešus, kuri Kalēju ielā 9/11, Rīgā, izdarīja miesas bojājumus viesnīcas apsardzes darbiniekam.
Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 12. panta 1. daļu. Par maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanu personai piemēro naudas sodu no 210 līdz 500 eiro.
"Aicinām aplūkot fotoattēlus un personu atpazīšanas gadījumā ziņot pa tālruni 67181818 vai 26272071," aicina likumsargi.