Aukstajā laikā pieaudzis ūdensvada avāriju skaits Rīgā
Iestājoties aukstākam laikam, Rīgā palielinājies ūdensvada avāriju skaits, informē uzņēmums "Rīgas ūdens".
Uzņēmumā uzsver, ka šādai situācijai bijuši gatavi. Pašlaik tiek reģistrētas trīs līdz četras ūdensvadu avārijas dienā. Pagājušajā nedēļā kopā reģistrētas 24 avārijas, kamēr vidēji gadā tiekot fiksētas 1,15 avārijas dienā.
Šajās dienās vienlaicīgi objektos strādā pat septiņas brigādes, ieskaitot piesaistītus ārpakalpojumu sniedzējus. Darbi tiek veikti arī naktīs.
Pašlaik lielākās problēmas rada grunts sasalums - brauktuves ir sasalušas pat metra dziļumā. Šī iemesla dēļ sarežģīta bijusi ūdensvada avārijas Dzirnavu ielā 18 novēršana, kuras dēļ ūdensapgāde pārtraukta 13 dzīvojamām mājām. Avārija tika pieteikta 19. janvāri ap plkst. 18, bet tās likvidācija gaidāma tikai šodien vakarā.
Sarežģīti darbus esot veikt arī Bauskas ielā, kur ir ievērojama ūdens noplūde un veidojas apledojums, tāpēc nācies noslēgt ūdensapgādi mājām Bauskas ielā 102, 104, 104A un 93. Pie šīs avārijas novēršanas uzņēmums vēl tikai ķersies klāt šonakt, lai netraucētu sabiedriskā transporta kustību. Avārijas novēršanas darbu laikā rītā iespējami satiksmes ierobežojumi Bauskas un Mazās Stērstu ielu krustojumā.
Kā skaidro uzņēmumā, galvenie ūdensvada avāriju iemesli ir tā saucamā grunts staigāšana, kas vērojama lielāka sala un atkušņu gadījumos. Tāpat mēdz aizsalt mazāka diametra ūdensvada pievadi uz mājām, kur ūdens plūsma ir mazāka.
Lai samazinātu ūdensvada aizsalšanas risku, "Rīgas ūdens" aicina namīpašniekus un ēku apsaimniekotājus pārbaudīt pagrabos esošo ūdensvada tīklu stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus, kā arī aizvērt vai saremontēt pagrabu vēdlodziņus, durvis un komunikāciju lūkas.
Avāriju novēršanas laikā, ja klienti to prasa, "Rīgas ūdens" nosūta uz attiecīgajām apkaimēm ūdensmucas. Uzņēmuma rīcībā ir divas šādas mucas.
Jau ziņots, ka "Rīgas ūdens" apgrozījums 2024. bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023. gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023. gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.