"Valmiermuižas alus" pēc īpašnieka maiņas turpinās darbību kā patstāvīga alus darītava
Alus darītava SIA "Valmiermuižas alus", par kuras vienīgo īpašnieci kļuvusi AS "Cēsu alus", turpinās darbību kā patstāvīga alus darītava, turpinot brūvēt alu Valmiermuižā un saglabājot savas oriģinālās receptes, informēja "Cēsu alus" pārstāvji.
Savukārt līdzšinējais "Valmiermuižas alus" līdzīpašnieks Aigars Ruņģis nodrošinās pieredzes un zināšanu nodošanu, lai saglabātu darītavas vērtības.
"Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Evija Grīnberga uzsver, ka KP lēmums ļauj turpināt darbu pie kopīgiem attīstības plāniem.
Tāpat viņa informē, ka tiks stiprinātas "Valmiermuižas alus" pozīcijas gan Latvijā, gan eksporta tirgos.
Kompānijā atzīmē, ka Latvijā ražotā alus apjoms 2025. gada desmit mēnešos samazinājies par 7,5%, bet "Valmiermuižas alus" saražotā un pārdotā alus apjoms 2025. gadā audzis par 2,5%, eksports audzis par 12% un bezalkoholiskā alus pārdošana - par 50%.
Uzņēmumā norāda, ka "Valmiermuižas alus" apgrozījums 2025. gadā bija 10,5 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš.
Pērn 17. septembrī KP saņēma "Cēsu alus" apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār "Valmiermuižas alus", taču oktobra otrajā pusē KP pavēstīja, ka minētajā darījumā ir sākta papildu izpēte, lai padziļināti novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci Latvijā.
KP publiskotā informācija liecina, ka lēmuma pieņemšanas termiņš bija 2026. gada 17. janvāris.
Apvienošanās dalībnieki darbojas alus, bezalkoholisko gāzēto dzērienu un raudzēto dzērienu, tostarp sidra, ražošanas un vairumtirdzniecības tirgos Latvijā. "Cēsu alus" klāstā ir alus un citi alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. "Cēsu alus" portfelī ietilpst tādi zīmoli kā "Brūža", "Piebalgas", "Mītava" un citi. Savukārt "Valmiermuižas alus" saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar alus ražošanu un tirdzniecību, bet uzņēmuma klāstā ir arī bezalkoholiskie dzērieni, sidrs, alkoholiskie dzērieni un kokteiļi.
Iepriekš tika vēstīts, ka pēc darījuma pabeigšanas līdzšinējais līdzīpašnieks Ruņģis konsultēs uzņēmuma jauno vadību, lai arī turpmāk tiktu saglabātas "Valmiermuižas alus" receptes.
"Valmiermuižas alus" vienīgā īpašniece iepriekš bija SIA "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", kuras kapitālā 60% pieder SIA "Rungis", kuras vienīgais īpašnieks ir Ruņģis, 24% piederēja Austrijas ieguldījumu fondam "Industrieliegenschaftenvervaltungs", bet 16% - Austrijā reģistrētajai "MVF40 Beteiligungs".
Kompānija "Valmiermuižas alus" reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,454 miljoni eiro.
Savukārt "Cēsu alus" 2024. gadā strādāja ar 101,133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 4,4% un bija 3,564 miljoni eiro. Uzņēmums "Cēsu alus" reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,31 miljons eiro. "Cēsu alus" lielākais īpašnieks ir Somijas koncerns "Olvi" (99,88%).