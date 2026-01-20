GPS traucējumu skaits Latvijas gaisa telpā pērn pieaudzis par 55,6%
Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) traucējumi Latvijas gaisa telpā pagājušajā gadā fiksēti 1276 reižu, kas ir par 55,6% vairāk nekā 2024. gadā, norādīja VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).
Tostarp pērn decembrī fiksēti 48 GPS traucējumi, kas ir 6,1 reizi mazāk nekā pērn decembrī, kad traucējumi tika fiksēti 292 reizes.
2024. gadā kopā tika fiksēti 820 GPS traucējumu, 2023. gadā - 342 gadījumi, bet 2022. gadā - 26 gadījumi.
LGS iepriekš atzīmēja, ka, apkopojot šos datus, netiek atsevišķi izdalīta informācija par konkrētām aviokompānijām.
Aeronavigācijas uzņēmumā informēja, ka traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un, visticamāk, ir ar to saistīti.
Civilās aviācijas aģentūra (CAA) iepriekš skaidroja, ka CAA izskata un analizē ziņojumus par GPS signāla traucējumiem Latvijas gaisa telpā. Lai gan tie ietekmē normālus civilās aviācijas procesus, GPS signāla traucējumi nerada apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam kā tranzītā, tā uz un no Latvijas lidojošajiem gaisa kuģiem.
CAA uzsver, ka lidojumu drošuma nodrošināšanā tiek izmantotas vairākas sistēmas, līdz ar to GPS traucējumi neietekmē lidojumu drošumu. Katru gadījumu, kad konstatēts GPS traucējums, centralizēti apkopo un analizē Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.
LGS ir 100% valsts uzņēmums, tā pienākums ir nodrošināt gaisa telpas lietotājus ar aeronavigācijas pakalpojumiem.
Savukārt CAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.