Svarīga ziņa Preiļu novada iedzīvotājiem: būs jauns, mūsdienīgs specializētais transports iedzīvotāju mobilitātes veicināšanai
Īstenojot Eiropas Savienības fondu projektu, Preiļu novada pašvaldība ir papildinājusi sociālo autoparku ar jaunu, speciāli aprīkotu transportlīdzekli. Jaunais auto nodrošinās operatīvu un drošu pārvietošanos personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot sociālo pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā.
Kopš 2024. gada rudens pašvaldība īsteno vērienīgu sociālās jomas projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Preiļu novadā” (Nr. 4.3.5.1/1/24/A/005), par kura ieviešanu 2024. gada 31. oktobrī tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Projekta mērķis ir turpināt iepriekšējos gados uzsākto deinstitucionalizācijas virzību, pilnveidojot esošos un radot jaunus pakalpojumus, piemēram, “specializētās darbnīcas”, un paplašināt Dienas aprūpes centra (DAC) piedāvājumu.
Viens no galvenajiem stūrakmeņiem pakalpojumu pieejamībai ir tieši mobilitāte, tādēļ 2026. gada sākumā iedzīvotāji jau var izjust pirmos projekta augļus. Pašvaldība ir saņēmusi jaunu specializēto transportlīdzekli, kuru pēc pasūtījuma izgatavoja un piegādāja SIA “Universāls LTD”. Jaunais auto ir būtisks uzlabojums, salīdzinot ar līdzšinējo tehniku, jo tas ir specifiski pielāgots dažādām vajadzībām. Ir iespēja vienlaikus pārvadāt vienu vai vairākas personas ratiņkrēslos. Tajā ir aprīkojums guļošu personu drošai un cieņpilnai pārvadāšanai, kā arī paredzētas vietas pavadošajam personālam, nodrošinot nepieciešamo atbalstu brauciena laikā.
“Mūsu prioritāte ir nodrošināt, lai neviens novada iedzīvotājs netiktu izolēts transporta trūkuma dēļ. Jaunais transportlīdzeklis nav tikai tehnisks pirkums – tā ir iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem saglabāt saikni ar sabiedrību un saņemt dzīvībai svarīgus pakalpojumus cieņpilnos apstākļos,” uzsver pašvaldības pārstāvji.
Jaunais transportlīdzeklis jau atrodas Preiļos un tuvākajā laikā uzsāks darbu, nodrošinot nokļūšanu uz sociālās aprūpes un veselības iestādēm visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem sabiedriskais transports nav pieejams vai piemērots.
Galvenie projekta dati:
Īstenošanas laiks: no parakstīšanas brīža līdz 2029. gada 31. martam.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 918 459,72 EUR, no tām Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 780 690,76 EUR, pašvaldības finansējums - 137 768,96 EUR, ESF+ šķērsfinansējums 85% no kopējām attiecināmām izmaksām.