Vāc parakstus, lai ierobežotu smagā kravas transporta braukšanas ātrumu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot smagajam kravas transportam ar masu virs 12 tonnām noteikt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu ne lielāku par 70 kilometriem stundā uz divvirzienu valsts autoceļiem.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Normunds Beverins. Viņš atzīmē, ka uz Latvijas valsts nozīmes divvirzienu autoceļiem smagajam kravas transportam ar masu līdz 40 tonnām šobrīd ir atļauts pārvietoties ar ātrumu līdz 90 kilometriem stundā. Beverins uzskata, ka šāds ātruma režīms neatbilst ceļu infrastruktūras kvalitātei un būtiski palielina ceļu satiksmes negadījumu smagumu.
Viņš norāda, ka smagajiem transportlīdzekļiem esot garš bremzēšanas ceļš, un sadursmēs ar vieglo transportu sekas bieži esot letālas. Latvijas ceļu tehniskais stāvoklis, šaurie profili un apdzīšanas iespēju trūkums rada augstu risku gan profesionālajiem šoferiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem, pārliecināts iniciatīvas autors.
Pēc viņa teiktā, citās Eiropas valstīs uz līdzīga tipa ceļiem smagajam transportam ir zemāki ātruma ierobežojumi, kas uzlabo satiksmes drošību un samazina bojāgājušo skaitu.
Iniciatīvas pārstāvji aicina smagajam kravas transportam ar masu virs 12 tonnām noteikt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu ne lielāku par 70 kilometriem stundā uz divvirzienu valsts autoceļiem, kas neatbilst 2+2 joslu vai automaģistrāles standartam. Tāpat tiek aicināts izvērtēt diferencētu ātruma regulējumu atkarībā no ceļa seguma kvalitātes un stiprināt kontroli pār smagā transporta ātruma ievērošanu.
Beverins ir pārliecināts, ka, samazinot smagā kravas transporta atļauto ātrumu uz Latvijas divvirzienu autoceļiem, būs mazāk bojāgājušo un smagi cietušo ceļu satiksmes negadījumos.
Tāpat sabiedrība iegūšot drošāku satiksmi visiem ceļu lietotājiem, īpaši vieglo automašīnu vadītājiem, ģimenēm ar bērniem un reģionu iedzīvotājiem. Līdztekus kā ieguvums minēts mazāks stresa līmenis satiksmē, jo samazināšoties bīstamas apdzīšanas situācijas un agresīva braukšana, kā arī mazāks ceļu infrastruktūras nolietojums, kas ilgtermiņā samazināšot valsts izdevumus ceļu remontiem.
Tāpat izmaiņas veicinās lielāku uzticēšanos satiksmes drošības politikai, jo "lēmumi balstīsies cilvēku dzīvības aizsardzībā, nevis tikai kravu pārvietošanas ātrumā", pārliecināts Beverins.
Kā vēstīts, pagājušajā svētdienā Tukuma novadā notika traģiska avārija ar trim bojāgājušajiem. Avārija notika vieglajam auto iebraucot pretējā joslā un saduroties ar kravas transportlīdzekli.
Avārijā uz Ventspils šosejas bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi.
Sākotnēja informācija liecina, ka "Toyota" automašīnas vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretim braucošo "Volvo" kravas automašīnu. Pēc tam notika sadursme ar vēl trīs automašīnām.
Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.