No kurienes tik strauji izcēlās liesmas? Pēc traģēdijas Krustkalnu ciemā ir daudz jautājumu
Ugunsgrēks dzīvoklī izcēlies ap plkst. 4.00 no rīta un, kā TV3 Ziņām pastāstīja sieviete no blakus dzīvokļa, viņa pamodusies piedūmotā telpā un ar ģimeni nekavējoties evakuējusies pa balkonu.
Liesmas, visticamāk, izcēlušās pirmā stāva dzīvoklī. Pēc tam tās jau pārņēma visu pirmo stāvu, kāpņu telpu un dega arī mājas fasāde. Ugunsdzēsēji saucienu pēc palīdzības saņēma plkst. 4.59. No degošās ēkas viņi izglāba 29 cilvēkus. Vēl 15 ēku izdevās pamest saviem spēkiem.
Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
"Dega kopumā 165 kvadrātmetri. Ir evakuēti 29 cilvēki. No tiem ir divi bojāgājušie, nepilngadīgas personas. Stacionēti medicīnas iestādē trīs, no tiem viens nepilngadīgais. Ugunsgrēka iemesls šajā brīdī nav noskaidrots, nav zināms. Tiek veiktas sākotnējās procesuālās darbības," norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa priekšnieks Māris Hmeļnickis.
Privātais ciemats "Jaunlazdu mājas" celts pirms 18 gadiem. Kopumā šeit ir 10 daudzdzīvokļu mājas ar 280 dzīvokļiem.
Visas ciemata ēkas esot apdrošinātas, un dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori, tomēr, kā stāsta aculiecinieki, tie sākuši signalizēt vien brīdī, kad lielākā daļa iedzīvotāju jau bija paspējuši evakuēties, ziņo raidījums.
Tikmēr cilvēki joprojām gaida dienestu atļauju atgriezties ēkā, lai piekļūtu savām mantām.
Latvijas Televīzijas raidījumā vēstīts, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte, kopā ar mazgadīgu bērnu smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība pēc negadījuma bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem. No tiem četri bija cietuši – trīs personas tika hospitalizētas, bet vēl trim hospitalizācija nebija nepieciešama.
Jau vēstīts, ka ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5. Ap plkst. 5 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.