Rinkēvičs barikāžu 35. gadadienā uzsver: brīvību nevar uztvert kā pašsaprotamu
Brīvību nevar uztvert kā pašsaprotamu, jo tā ir trausla un prasa uzmanību katru dienu, akcentēja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš piektdien Rīgā piedalījās barikāžu 35. gadadienai veltītajā konferencē "1991. gada janvāra barikādes kā tautas pretestības totalitārajam režīmam izpausme un mācības mūsdienām".
Viņš sacīja, ka Krievijas agresija Ukrainā atgādina, ka brīvība, demokrātija un vārda brīvība nav pašsaprotamas patiesības. Rinkēvičs norādīja, ka šis laiks sasaucas ar notikumiem pirms 35 gadiem, kad tapa barikādes, un arī toreiz nebija ilūziju, ka brīvība ir garantēta, jo atbildība par brīvības sargāšanu gūlās uz pašu pleciem.
Valsts prezidents uzsvēra, ka šodien līdzās ikdienas darbam drošības spēju stiprināšanai atkal ir jāceļ citas barikādes - noturības barikādes domāšanā un atbildībā, jo šodien galvenā cīņa notiek arī "par mūsu prātiem un mūsu prātos".
Viņš pauda, ka tieši tur izšķiras, kam sabiedrība tic, kam tā uzticas un kur tā novelk robežu manipulācijām. Rinkēvičs klāstīja, ka noturību pārbauda ar mēģinājumiem šķelt sabiedrību, graut uzticēšanos valstij un iedragāt drošības sajūtu, neatkarību un brīvību. Valsts prezidents piebilda, ka tieši šo noturības barikāžu stiprums nosaka, cik viegls mērķis sabiedrība kļūst dažāda veida uzbrukumiem.
Rinkēvičs izcēla informācijas telpas un masu mediju nozīmi, norādot, ka bez patiesa realitātes atspoguļojuma nav iespējami saprātīgi, uz attīstību balstīti lēmumi. Viņaprāt, bez kopīgas izpratnes par faktiem nav iespējama vienota rīcība, bet bez vienotas rīcības nav iespējams sevi aizstāvēt.
Viņš sacīja, ka brīvi, profesionāli un neatkarīgi masu mediji ir drošības infrastruktūras daļa, un žurnālistu iebiedēšana, darba apšaubīšana un apzināta neuzticības sēšana nav īsta viedokļu apmaiņa, bet ir drošības riski.
Runājot par jauniešiem, Rinkēvičs sacīja, ka Latvijas jaunieši iesaistās, uzņemas atbildību un rīkojas, piedaloties sabiedriskos procesos, dodoties Valsts aizsardzības dienestā vai aktīvi izsakot savu viedokli, un to var redzēt Jaunsardzes kustībā, skolās, uzņēmējdarbībā un kopienās.
Vienlaikus viņš atzina, ka jauniešus bieži uzklausa, bet dažreiz lēmumus pieņem bez viņiem. Valsts prezidents uzsvēra, ka, ja grib noturīgas barikādes un nākotni, jauniešiem jābūt šo barikāžu aktīviem dalībniekiem ar reālu līdzdalību, uzticēšanos un iespēju ietekmēt lēmumus.