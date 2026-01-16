Pirmā visā Latvijā: Valmierā atklāta pilna formāta iekštelpu golfa zāle
Valmierā darbu uzsākusi Avotu golfa zāle — Latvijā pirmā pilna formāta iekštelpu golfa zāle, kas piedāvā pilnvērtīgu golfa treniņu vidi 300 m² plašās telpās visa gada garumā, neatkarīgi no laikapstākļiem.
No sezonāla risinājuma līdz pilnvērtīgai treniņu videi
Golfa laukums “Avoti” Valmierā jau 20 gadus nodrošina spēles un apmācību iespējas vasaras sezonā. Meklējot risinājumu treniņu nepārtrauktībai ziemā, vairāk nekā pirms pieciem gadiem kluba mājā tika uzstādīts golfa simulators. Ar laiku radās iecere spert nākamo soli.
“Tā kā golfs Latvijā ir sezonāls sporta veids, vēlējāmies nodrošināt treniņu iespējas ziemā maksimāli golfa laukumam pietuvinātā vidē. No šīs vajadzības arī radās ideja par pilna formāta iekštelpu golfa zāli,”
stāsta “Avotu” saimnieks Jānis Matisons.
Rezultātā izveidota treniņu vide, kas pēc iespējas tuvina ziemas treniņus spēlei laukumā.
Treniņi, kas pietuvināti spēlei laukumā
Iekštelpu golfa zālē katru dienu pieejams:
- ripināšanas grīns ar sešām bedrītēm un dabisku reljefu,
- čipošanas zonas ar mainīgu reljefu,
- smilšu bunkurs ar dabīgām kvarca smiltīm,
- tālsitienu zona pilna vēziena treniņiem,
- profesionāls golfa simulators (SkyTrak un E6 Connect).
“Mērķis bija radīt vidi, kur treniņu process ziemā pēc iespējas vairāk līdzinās tam, kas notiek golfa laukumā vasarā,”
skaidro Jānis Matisons.
Golfs 365 dienas gadā — no sezonālas aktivitātes uz regulāru praksi
Interese par treniņiem ārpus klasiskās sezonas pēdējos gados pieaug, īpaši junioru vecāku un motivētu amatieru vidū.
“Cilvēki vairs nevēlas pazaudēt četrus vai piecus mēnešus gadā. Iekštelpu zāle noņem sezonālo barjeru un ļauj treneriem treniņu procesu plānot ilgtermiņā,” norāda Matisons.
Tieši spēles regularitāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem gan spēlētāju noturēšanā, gan izaugsmē un šāda infrastruktūra to būtiski atbalsta.
Ieguvums bērniem, jauniešiem un iesācējiem
Iekštelpu golfa zāle ir piemērota arī tiem, kuri golfu tikai sāk iepazīt.
“Šeit pieejami visi golfa laukuma pamatelementi, kas ļauj mierīgā, kontrolētā vidē apgūt kustības, inventāru un spēles principus. Trenera vadībā iespējams apgūt arī ‘zaļās kartes’ kursu ziemas sezonā,” akcentē Matisons.
Bērniem un jauniešiem šāda vide ir īpaši nozīmīga — droša, strukturēta un piemērota regulāram treniņu procesam. Mācību gada laikā golfa nodarbības iespējams apmeklēt zālē, bet vasarā — blakus esošajā golfa laukumā.
“Valmiera un Valmieras novads pamatoti var lepoties ar augstu iedzīvotāju fizisko aktivitāti, spēcīgu sporta entuziastu kopienu un daudzveidīgu sporta organizāciju darbību. Novadā mērķtiecīgi tiek attīstīta sporta infrastruktūra un atbalstītas dažādas sporta iniciatīvas, nodrošinot iespējas sportot ikdienā un visu vecumu iedzīvotājiem. Sportojošo bērnu un jauniešu skaits novadā ar katru gadu pieaug, tostarp palielinās arī golfā iesaistīto dalībnieku skaits. Esam pārliecināti, ka šī projekta īstenošana sniegs nozīmīgu ieguldījumu fiziski aktīvas un veselīgas sabiedrības stiprināšanā. Sirsnīgi pateicamies “Avotu” saimniekiem par ieguldīto darbu un iniciatīvu, kā arī vēlam ilgtspējīgu, sekmīgu un attīstībā bagātu turpinājumu šim projektam,” novēl Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs Rihards Zalte.
Nozīme Valmierai un Vidzemei
Valmiera kā Vidzemes ekonomiskais centrs ar spēcīgām sporta tradīcijām ir piemērota vieta šāda projekta attīstībai. Iekštelpu golfa zāle paplašina reģiona sporta piedāvājumu visa gada garumā un veicina arī golfa tūrismu.
“Interese ir ne tikai no Valmieras, bet arī no Rīgas, citām Vidzemes pilsētām un Igaunijas. Golfs ar šādiem projektiem kļūst par regulāru dzīvesveida sastāvdaļu, nevis tikai vasaras aktivitāti,”
uzsver Matisons.
Privāta iniciatīva ar ilgtermiņa skatījumu
Projekts “Iekštelpu golfa īsās spēles trenažieris” īstenots LEADER programmas ietvaros ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Šāds institucionālais atbalsts sniedz iespēju realizēt ilgtermiņa sporta infrastruktūras projektus, kuru investīciju atdeve veidojas pakāpeniski.
“Latvijas tirgus šādai infrastruktūrai nav piesātināts, un katrs šāds projekts kopumā veicina golfa attīstību valstī,” pauž Matisons.
Privātas iniciatīvas kā nozīmīgs solis golfa attīstībā Latvijā
“Golfa attīstības potenciāls Latvijā no infrastruktūras pieejamības viedokļa šobrīd ir tiešā veidā atkarīgs no privātas iniciatīvas. Esam priecīgi un pateicīgi par katru šādu papildinājumu, kas ir būtiski visai golfa ekosistēmai, jo mazina sezonalitātes ietekmi, stiprina reģionālo piedāvājumu un rada labvēlīgus apstākļus spēles regularitātei plašam Latvijas golferu lokam. Šādas iniciatīvas veicina to, lai golfs Latvijā kļūtu arvien pieejamāks un ilgtspējīgāks sports, kas attīstās ne tikai sezonāli, bet visa gada garumā,”
atzīmē Latvijas Golfa federācijas prezidents Jānis Trēgers.