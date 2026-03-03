Darja Semeņistaja apstājas soli no Indianvelsas "WTA 1000" pamatturnīra
Foto: AFP/Scanpix
Darja Semeņistaja
Citi sporta veidi

Darja Semeņistaja apstājas soli no Indianvelsas "WTA 1000" pamatturnīra

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien piedzīvoja zaudējumu Indianvelsas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.

Darja Semeņistaja apstājas soli no Indianvelsas "W...

Atlases otrās kārtas mačā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 99. vietā un kvalifikācijā izsēta ar devīto numuru, ar 2-6, 1-6 piekāpās ASV tenisistei Keilai Dejai (WTA 187.). Par kvalifikācijas otrās kārtas sasniegšanu latviete nopelnīja 20 WTA ranga punktus. 

Kvalifikācijas pirmajā kārtā Semeņistaja ar 2-6, 6-1, 6-3 uzvarēja amerikānieti Vitniju Osuigvi (WTA 163.). Pamatturnīrs Indianvelsā sāksies trešdien.

Tēmas

Darja SemeņistajaASVWTATeniss

Citi šobrīd lasa