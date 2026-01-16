Rīgā aizturēts Somijas lielākā korupcijas skandāla apsūdzētais Arto Autio
Policija ceturtdien Rīgā aizturējusi Interpola meklēšanā savulaik izsludināto Arto Autio, kuru Somijā vēlas tiesāt valsts lielākajā korupcijas skandālā un kuram te pieder īpašumi, ziņo Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".
Aizturēšanu "Re:Baltica" apstiprināja gan Ģenerālprokuratūrā, gan aculiecinieki un ar viņa biznesu saistīti cilvēki.
Autio bijis kopā ar meitu, uz kuras vārda pārrakstīti viņa Rīgas īpašumi. "Viņa man piezvanīja un pateica, ka Arto aizturēts, bet neko vairāk," "Re:Baltica" teica viņa bijušais darbinieks Sergejs Vorts.
Dienvidsomijas prokuratūras īpašais prokurors Timo Haikonens "Re:Baltica" partneriem, sabiedriskajam medijam "YLE", apstiprināja, ka Autio aizturēts, pamatojoties uz Eiropas aresta orderi. Somija jau lūgusi viņa izdošanu.
Latvijas Ģenerālprokuratūras pārstāve Ieva Šomina apstiprināja aizturēšanu Somijas uzdevumā un norādīja, ka prokuratūra pēc izmeklēšanas tiesneša lēmuma par arestu lems par izdošanu. Ja persona nepiekritīs, lēmumu var apstrīdēt Augstākajā tiesā.
Somijas pilsonis Autio Igaunijā ir notiesāts par nodokļu krāpšanu. Kaimiņvalstī viņš piesaistīja uzmanību ar nekustamo īpašumu darījumiem ar Centra partiju.
Somijā Autio ir viens no galvenajiem apsūdzētajiem lietā par Jaunatnes foruma (JF) apkrāpšanu. Šī organizācija 60. gados Somijā izveidoja nekustamo īpašumu tīklu. Tos lēti izīrē jauniem cilvēkiem un ģimenēm vecumā līdz 30 gadiem, kuri nesen sākuši strādāt un nevar atļauties tos nopirkt. Autio apsūdzēts gan par kukuļu organizēšanu un došanu, gan grāmatvedības noziegumiem, gan piesavināšanos. Šo darbību rezultātā JF nodarīti vairāku desmitu miljonu eiro zaudējumi, bet ar Autio saistīti uzņēmumi nopelnījuši miljonus.
Pārējie šīs lietas figuranti jau ir notiesāti, bet Autio aizbēga un vairākus gadus ar vērienu dzīvoja Baltkrievijā, raksta "Re:Baltica". Tā Somijai noziedzniekus neizdod, un juridiskā sadarbība kopš tās atbalstītā Krievijas lielā iebrukuma Ukrainā ir faktiski apstājusies. Somija bija lūgusi iekļaut Autio Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā.
Iespējams, daļa no Autio krāpnieciski iegūtās naudas nonāca Latvijā. "Re:Baltica" iepriekš zemesgrāmatā Rīgā atrada 14 Autio ģimenes īpašumus 12 miljonu eiro vērtībā. Īpašumi pirkti caur uzņēmumiem, kas tolaik piederēja Autio, bet tagad pārrakstīti viņa meitai.
Autio īpašumus Rīgā "Re:Baltica" izpētīja kopā ar "YLE", norādot, ka pirms tam par Autio ģimenes īpašumiem Latvijā nebija zināms. Tos izdevās uziet, pateicoties trauksmes cēlājam. Viņš par tiem vispirms ziņoja Finanšu izlūkošanas dienestam, bet pēc tam - "Re:Baltica".