Zviedrijas dāmas ar uzvaru pār Vāciju sāk olimpisko spēļu hokeja turnīru, gavilē arī mājinieces itālietes
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīra pirmajā spēlē ceturtdien Zviedrija ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:1) uzvarēja Vāciju.
Katrīnas Jobstas-Smitas devītajā minūtē gūtie vārti deva vācietēm vadību, bet turpinājumā viņām vairs neizdevās pārspēt Ēbu Svensoni. Zviedrietēm divus vārtus guva Līna Ljungblūma, bet pa reizei izcēlās Mira Jungakere un Tēa Juhansone.
Turnīra otrajā mačā mājiniece Itālija ar rezultātu 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) pārspēja Franciju.
Arī šajā spēlē pirmā vadību ieguva komanda, kas vēlāk piedzīvoja zaudējumu. Pirmā perioda vidū 1:0 francūzietēm panāca Gabriela de Serresa, tieši pēc minūtes Kaila Tutīno izlīdzināja rezultātu, bet nākamos trīs vārtus itālietēm guva Rebak Ročella, Matilde Fantīna un Kristīna Della-Rovere.
Pirmās divas spēles norisinājās B apakšgrupā, kur cīnās otrā ešelona komandas.
Somijas un Kanādas sieviešu hokeja izlašu mačs pārcelts uz vienu nedēļu, jo Somijas izlase vīrusa izraisīta spēlētāju trūkuma dēļ nevarētu nedoties laukumā šodien paredzētajā pirmajā duelī.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien ar kērlinga mačiem, kamēr šodien uz ledus devušās arī hokejistes.