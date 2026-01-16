Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada vasaras iesaukumam pieteicies rekordliels brīvprātīgo skaits
Šī gada 14. janvārī noslēdzās brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta 2026. gada vasaras iesaukumam, kas sāksies 17. jūlijā. Dienestam pieteicies līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits – 1560 Latvijas pilsoņi, kas ir teju divreiz vairāk, nekā pieteicās 2025. gada iesaukumam.
No tiem valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībās pieteikušās 1503 personas – 1457 vīrieši, 46 sievietes.
Savukārt valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi pieteikušies 57 Latvijas pilsoņi, no kuriem 56 ir vīrieši un viena sieviete.
Brīvprātīgo Latvijas pilsoņu atbilstība dienestam šobrīd tiek izvērtēta.
Lai atlasītu valsts aizsardzības dienestam visu nepieciešamo karavīru skaitu, iztrūkstošo iesaucamo gadījumā atlase pēc nejaušības principa tiks organizēta 21. janvārī.
Jau ziņots, ka 2026. gada jūlija iesaukumā 11 mēnešu militārajam dienestam nepieciešami 1470 jaunieši, kuri dienesta pienākumus pildīs Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Savukārt 2026. gadā piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi var pieteikties līdz 700 jauniešu.
Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībās tiks īstenots sešās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigāde Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā, Zemessardzes bataljonā Skrundā (Militārā bāze “Mežaine”).
Iesaucamie, izvēloties kā alternatīvu 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam, aicināti brīvprātīgi pieteikties piecu gadu valsts aizsardzības dienestam Zemessardzē, kas ikgadēji jāpilda vismaz 28 dienas. Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, kolektīvo apmācību, kvalifikācijas kursus atbilstoši militārajai specializācijai. Piesakoties VAD piecu gadu dienestam Zemessardzē, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko Zemessardzes brigādi: Zemessardzes 1. Rīgas brigādi, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi, Zemessardzes 3. Latgales brigādi vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādi.
Piesakoties brīvprātīgi šim dienesta veidam, valsts aizsardzības dienesta karavīrs saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
Visi valsts aizsardzības dienesta karavīri saņem atvaļināšanās kompensāciju – 1100 eiro neto jeb summa, ko dienesta veicējs saņems “uz rokas”. Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas brīvprātīgie valsts aizsardzības dienesta karavīri var pretendēt uz studijām budžeta vietās valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja tie atbildīs augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām.
Valsts aizsardzības dienests paredz iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu valsts aizsardzībā un pilsoņiem iegūt militārās pamatiemaņas, tādējādi piedaloties valsts aizsardzības stiprināšanā.
Valsts aizsardzības dienests izveidots, lai nodrošinātu Latvijas pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, kā arī stiprinātu valsts un sabiedrības noturību un nodrošinātu personālsastāva struktūras aizpildījumu. Valsts aizsardzības dienests pilnu kapacitāti sasniegs 2028. gadā, kad 4000 karavīru apgūs militāro apmācību 11 mēnešu programmā, bet līdz 2000 karavīriem būs iespēja apgūt militāro apmācību Zemessardzes piecu gadu programmā, savukārt līdz 500 karavīriem varēs apgūt rezerves virsnieka apmācību.
Atbilstoši Valsts aizsardzības koncepcijai Nacionālo bruņoto spēku personāls 2028. gadā sastāvēs no 61 000 karavīru, no kuriem miera laikā tiek uzturēts 31 000, bet krīzes laikā papildus pieejami vēl 30 000 vispārējas gatavības rezerves karavīri. Miera laika 31 000 struktūru paredzēts komplektēt ar 4000 valsts aizsardzības dienesta karavīru, kuri dienestu veic 11 mēnešu garumā, 8 000 profesionālā dienesta karavīru, 12 000 zemessargu un 7000 augstas gatavības rezerves karavīru, kas ikgadēji tiek iesaukti uz mācībām, lai uzturētu iemaņas un kaujas gatavību. Savukārt 30 000 ir vispārējas gatavības rezerves karavīri, kur galvenokārt ieskaita pēc dienesta augstas gatavības rezervē un pēc dienesta Zemessardzē, iemaņas paredzēts uzturēt individuālā līmenī, cikliski iesaucot uz mācībām reizi četros gados.