Darbam RSU padomē Valsts prezidents izvirza LSK prezidenti Meņģelsoni
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darbam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomē izvirzījis Latvijas Sarkanā Krusta prezidenti Līgu Meņģelsoni, liecina prezidenta ieraksts sociālajā medijā "Facebook".
Meņģelsone ilgus gadus bijusi Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, bet 2022. gada izskaņā viņu darbam veselības ministra amatā deleģēja "Apvienotais saraksts". Ministres pienākumus Meņģelsone pildīja vien deviņus mēnešus.
Valsts prezidents pauž pārliecību, ka Meņģelsones zināšanas un pieredze veselības sistēmas pārvaldībā, sabiedrības veselības un noturības stiprināšanā, kā arī cilvēkkapitāla attīstībā būs labs papildinājums universitātes darbā.
Jau ziņots, ka līdzšinējais RSU padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš ir apstiprināts Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļa amatā, līdz ar to vakantajā RSU padomes vadītāja amatā 5. janvārī ārkārtas sēdē ievēlēts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis.
Lācis jau bija RSU padomes priekšsēdētāja vietnieks. Vakantajā priekšsēdētāja vietnieka amatā padome ievēlēja profesori Tatjanu Koķi.
Lācis RSU padomes priekšsēdētāja pienākumus pildīs uz noteiktu laiku - līdz šā gada 30. jūnijam, kas atbilst RSU padomes pilnvaru termiņam.
RSU padome ir universitātes augstākā lēmējinstitūcija, kas atbild par RSU ilgtspējīgu stratēģisko attīstību un finanšu uzraudzību. Padome tika izveidota 2022. gada februārī uz četru gadu termiņu. 2025. gada decembrī Saeima pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, paredzot visu valsts augstskolu padomju pilnvaru pagarināšanu līdz 2026. gada 30. jūnijam.
Padomes sastāvā patlaban ir Lācis, Koķe, Peters Goreckis, Andris Jumtiņš, Gundars Katlaps, Kārlis Ketners, Kārlis Kupčs, Osvalds Pugovičs, Pžemislavs Žodkevičs, Dace Gardovska. Savukārt Jānis Bernāts pilda padomes sekretāra pienākumus.