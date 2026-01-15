Prokurors prasa sociālās aprūpes centra "Ezerkrasti" vadībai novērst trūkumus smagi slimu klientu aprūpē
Pabeidzot pārbaudi, prokurors ir uzdevis sociālās aprūpes centra "Ezerkrasti" vadībai novērst trūkumus smagi slimu klientu aprūpē, bet kriminālprocesu par iespējamiem pārkāpumiem nav sācis, informēja prokuratūra.
Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude par iespējamiem pārkāpumiem valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti", kas varētu būt negatīvi ietekmējuši kāda jaunieša ar smagiem attīstības traucējumiem veselības stāvokli.
Izvērtējot pārbaudes laikā saņemto dokumentāciju un informāciju, prokurors nav guvis pierādījumus tam, ka jaunieša svara zudums laika posmā no 2025. gada 21. janvāra līdz 2025. gada 10. jūnijam, atrodoties "Ezerkrastos", bija saistīts ar viņa nepietiekamu aprūpi vai aprūpē iesaistīto personu nolaidīgu rīcību. Ievērojot minēto, prokurors nav konstatējis pamatu kriminālprocesa sākšanai.
Vienlaikus pārbaudes laikā konstatēti atsevišķi trūkumi un nepilnības pakalpojumu sniegšanas kvalitātē, kas rada risku, ka smagi slimi klienti var nesaņemt nepieciešamo atbalstu un aprūpi. Tādējādi, pamatojoties uz Prokuratūras likumu, valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" direktoram uzdots pilnveidot iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti attiecībā uz smagi slimu klientu ēdināšanas procesu, tā uzskaiti, kā arī klientu svēršanas procesu un biežumu, it sevišķi tiem klientiem, kuriem jau tā ir pazemināts ķermeņa svars un vienlaikus novērojama negatīva svara dinamika.
Prokuratūras likums nosaka - ja nepieciešams pārtraukt nelikumīgu darbību, novērst šādas darbības sekas vai nepieļaut pārkāpumu, prokurors iesniedz rakstveida iesniegumu attiecīgajam iestādei vai amatpersonai.
Ja iesniegumā izteiktās prasības netiek izpildītas vai uz to netiek sniegta atbilde, prokurors ir tiesīgs vērsties tiesā vai citā kompetentā institūcijā ar pieteikumu par personas saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.
Jau ziņots, ka biedrība "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi" cēla trauksmi - kādam jaunietim no sociālās aprūpes iestādes pienākusi rinda uz grupu dzīvokli, bet no iestādes atvestais puisis 18 gadu vecumā svēris tikai 28 kilogramus. Biedrībā uzskata, ka jaunietis ar smagiem attīstības traucējumiem gandrīz nomiris līdzcilvēku nolaidības dēļ. To, ka puisis bijis nobadināts, viņa jaunajai aizgādnei sacījusi viņa ģimenes ārste, kura rūpējusies par viņu pansionātā. Pašā aprūpes centrā badināšanas fakts noliegts.
Pabeidzot pārbaudi valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti", kur, iespējams, nobadināts jaunietis ar smagiem attīstības traucējumiem, Veselības inspekcija (VI) rekomendējusi iestādei veikt objektīvus svara mērījumus visiem klientiem to iestāšanās brīdī, īpaši gadījumos, kad vizuāli redzams, ka ķermeņa svars neatbilst normai.
Pārbaudēs VI neesot guvusi objektīvus pierādījumus par ārstniecības personu nolaidību vai profesionālo pienākumu apzinātu neveikšanu.