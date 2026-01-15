No šodienas par braucienu vilcienā un autobusā jāmaksā vairāk
Reģionālajā sabiedriskajā transportā no šodienas pieaug biļešu cenas, informēja Autotransporta direkcijā.
Tostarp vilcienu pārvadājumos tarifs pieaugs vidēji par 6,6%, bet autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%.
Vilcieniem un autobusiem brauciena maksa starp zonām palielinās par 30 centiem, izņemot braucienus A zonā. Savukārt vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visām pieturām braukšanas maksa palielinās par 20 centiem.
Piemēram, maršrutā Rīga-Imanta vilciena biļete saglabāsies 1,5 eiro apmērā, bet reisā Rīga-Sigulda vilciena biļetes cena pieaugs no 2,5 eiro līdz 2,8 eiro. Tajā pašā laikā biļetes cena autobusā un vilcienā maršrutā Rīga-Dubulti palielināsies no diviem eiro līdz 2,3 eiro.
Vilciena biļete maršrutā Rīga-Liepāja palielināsies par 20 centiem - no 8,9 eiro līdz 9,1 eiro, vilciena biļete Rīga-Salaspils palielinās par 30 centiem - no diviem līdz 2,3 eiro, kā arī vilciena biļete Rīga-Aizkraukle palielinās par 30 centiem - no 3,5 līdz 3,8 eiro.
Savukārt autobusa biļete maršrutā Liepāja-Grobiņi palielinās par 20 centiem - no viena līdz 1,2 eiro, autobusa biļete maršrutā Kombuļi-Kazanova palielinās par 20 centiem - no 70 līdz 90 centiem, kā arī autobusa biļete maršrutā Rīga-Rēzekne palielinās par 20 centiem - no 11,7 līdz 11,9 eiro.
Līdz trešdienai, 14. janvārim, iegādātās biļetes būs derīgas līdz attiecīgās biļetes termiņa beigām, savukārt no 15. janvāra visas biļetes tiks pārdotas pēc jaunā tarifa.
Vienlaikus ATD uzsvēra, ka visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas 100% apmērā, un transporta izmantošanas kārtība nemainās, kā arī abonementa biļešu atlaides paliks spēkā.
Tarifi tiek pārskatīti regulāri ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā uzkrāto inflācijas līmeni un vidējās darba samaksas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
Jau vēstīts, ka 2023. gada decembrī Sabiedriskā transporta padome apstiprināja reģionālā sabiedriskā transporta jauno biļešu un tarifu sistēmu. Tostarp 2024. gada 1. aprīlī reģionālajā sabiedriskajā transportā stājās spēkā jauni tarifi un biļešu veidi.
Tobrīd tarifu sistēmā minimālā braukšanas maksa Rīgā tika noteikta 1,5 eiro apmērā, citās pilsētās - viena eiro apmērā, bet ārpus pilsētām - 0,7 eiro apmērā. Vienlaikus maksa par braucienu ar vilcienu, piemēram, maršrutā Rīga-Liepāja pieauga no 7,4 eiro līdz 8,9 eiro, kamēr maksa par braucienu ar autobusu šajā maršrutā palielinājās no 8,65 eiro līdz 10,4 eiro.
Iepriekšējā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā bija spēkā kopš 2020. gada.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.