"Jūsu spēks iedvesmo pasauli!" - princis Harijs kara ceturtajā gadadienā velta aizkustinošus vārdus Ukrainai
Lielbritānijas princis Harijs, atzīmējot ceturto gadadienu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, nācis klajā ar emocionālu uzrunu Ukrainas aizstāvjiem un iedzīvotājiem, paužot apbrīnu par ukraiņu tautas drosmi un nelaužamo garu.
Princis Harijs savā uzrunā atklājis, ka pēdējā gada laikā viņam bijis gods un privilēģija divas reizes apmeklēt Ukrainu.
"Katru reizi es devos prom dziļi aizkustināts par ukraiņu tautas drosmi, cieņu un nelaužamo garu," norādījis princis.
Viņš uzsvēris, ka Ukraina jau četrus gadus stabili turas pretī iebrucējiem, parādot pasaulei, kā izskatās patiesa izturība. "Jūs visiem atgādinājāt, ka brīvība un neatkarība nekad nav garantētas. Tās ir jāsargā, jāaizstāv un, ja nepieciešams, par tām jācīnās," uzrunā paudis Harijs.
Kara ceturtajā gadadienā princis īpaši vērsies pie karavīriem frontes līnijās un tiem, kuri atbalsta savu valsti aizmugurē.
"Jūsu spēks iedvesmo pasauli. Jūsu drosme mūs vieno, un jūsu cerība rāda ceļu mums visiem uz priekšu. Lūdzu, ziniet, ka neesat vieni. Pasaule stāv jums plecu pie pleca, un mēs katru dienu turpinām mācīties no jūsu drosmes," paziņojis princis Harijs, savu vēstījumu noslēdzot ar vārdiem: "Palieciet stipri, palieciet drosmīgi, saglabājiet cerību. Slava Ukrainai!"