Velojoslas Rīgā pēc puteņa
Rīgas velojoslas pēc puteņa kļuvušas grūti izbraucamas.
FOTO: iedzīvotāji sūdzas, ka veloceliņi Rīgā pēc puteņa ir neizbraucami. "Šis ir bīstami!"
Vairāki iedzīvotāji sociālajos tīklos sūdzējušies, ka veloceliņi Rīgā pēc puteņa esot kļuvuši grūti izbraucami. Rīgas dome Jauns.lv skaidro, kā notiek to uzturēšana.
"Velojoslas nav tīrītas līdz bortakmenim, sanesumi no nelegālā parkinga, sabiedriskā transporta pieturām un izbrauktuvēm no pagalmiem. Šis ir ļoti bīstami! Aicinu Rīgas domi nekavējoties rīkoties, kamēr nav notikusi kāda traģēdija!" vietnē "X" pauž Andrejs.
Atsevišķi iedzīvotāji viņam piekrituši, norādot, ka velojoslas tīrīšanai traucē Rīgā izliktie ierobežojošie elementi - stabiņi. "Ja vien nebūtu visādi hlami saskrūvēti, kas neļauj šķūrim, kas tīra ielu, iztīrīt arī velojoslu," pārdomās dalās kāds iedzīvotājs. Arī Artūrs paudis, ka "brauc uz darbu ar riteni katru dienu un vietām esot neērti", tomēr viņš uzskata, ka "primāri jātīra ietves un brauktuves".
Tikmēr vairums iedzīvotāju Andreja sūdzības uztvēruši ar humoru. "Nopērc lāpstu un izdari labu darbu," pauž kāds iedzīvotājs. "Trīs kapeikas sniega nevar pārbraukt. Nabadziņš," sarkastiski norāda vēl kāda, atklājot, ka savos 50 gados viņa mina riteni ziemā bez problēmām. Bet kāds cits pauž, ka "ziemā ar velosipēdu braukt nevajadzētu vispār, jo šeit neesot nekāda Spānija".
Tikmēr Gregs norāda, ka ziemas laikā ar velosipēdu pārvietojas tikai daži cilvēki un to dēļ nav vērts tērēt pašvaldības finanses: "Cik daudz cilvēku brauc ar velosipēdu -12 grādos?! Cik daudz naudas, tavuprāt, būtu racionāli tērēt uz vienu šādu cilvēku?"
Rīgas dome Jauns.lv uzsver, ka "veloceļu uzturēšana ziemas apstākļos tiek veikta atbilstoši ielu brauktuves kategorijai". "Sniegs no velojoslām tiek novirzīts tā, lai tas netraucētu ne autotransporta, ne velobraucēju kustībai. Vienlaikus tiek izvērtēts, vai starp velojoslu un gājēju ietvi ir pietiekama starpjoslas platība sniega novietošanai."
"Gadījumos, kad velojoslai tieši piekļaujas gājēju ietve, tiek nodrošināta gājēju ietves uzturēšana, paredzot drošu pārvietošanos iedzīvotājiem."
"Fotofiksācijā redzamajā ielas posmā ir saskatāma sniega josla, kas izveidojusies no sniega, kas notīrīts no gājēju ietves un veloceļa. Vienlaikus regulāri konstatējam gadījumus, kad piegādes transports, tostarp arī konkrētajā ielas posmā, ar savu kustību izbraukā jau notīrītās velojoslas," pauž Rīgas dome.