Saskatot prettiesiskus ierobežojumus, daļēji aptur Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumus
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars daļēji apturējis Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumus, viņaprāt, prettiesisku atjaunojamo energoresursu ražošanas ierobežojumu dēļ.
Par to informēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Ministrs konstatējis būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības, tādēļ izdevis rīkojumus par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo noteikumu darbības apturēšanu daļās, kas bez pietiekama datu, izpētes un tiesiska pamatojuma nosaka nesamērīgus ierobežojumus atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai.
"Teritorijas plānojumiem jābalstās datos, un to risinājumiem jābūt samērīgiem un tiesiski pamatotiem. Pašvaldībām ir liela rīcības brīvība teritorijas plānošanas jomā, tomēr nedrīkst noteikt neskaidrus, nepamatotus vai pārmērīgus liegumus, kas būtiski ierobežo personu tiesības uz īpašumu un kavē kopējo valsts mērķu sasniegšanu," norāda Čudars.
VARAM, vērtējot abu pašvaldību plānojumus, secināja, ka tajos noteiktie ierobežojumi nav savietojami ar novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteikto ekonomikas specializāciju, kas vērsta uz AER ražošanu.
Ņemot vērā valsts politiku, kas vērsta uz AER ražošanas attīstības veicināšanu, plānojumi satur risinājumus, kas kopumā būtiski ierobežo AER attīstību, nonākot pretrunā ar valsts mērķiem enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un pārejā uz atjaunojamiem resursiem.
Teritoriju plānojumos konstatētas būtiskas saturiskas neatbilstības apbūves noteikumos un plānojuma grafiskajā daļā, tostarp noteikti plaši aizliegumi un ierobežojumi vēja elektrostaciju un saules paneļu parku izvietošanai arī teritorijās, kur valsts regulējums šādu attīstību pieļauj.
Tāpat noteiktas teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kurās aizliegta AER ražošana, tai skaitā pašpatēriņam, aptverot būtisku daļu pašvaldības teritorijas, vienlaikus tas nav pamatots ar datos balstītu izvērtējumu un nav samērīgs.
Vairākos gadījumos noteikumi formulēti tiesiski nenoteikti, ar subjektīvi interpretējamiem kritērijiem, kas apgrūtina personām iespēju prognozēt tiesiskās sekas un kavē attīstības ieceru īstenošanu.
Jau ziņots, ka SIA "EWE Neue Energien 2" Valsts vides dienestam (VVD) iesniedzis ieceri par 17 vēja elektrostaciju (VES) izbūvi Bauskas un Jelgavas novadu teritorijās, un VVD ir sācis ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru.
Pašvaldība pērn oktobrī sniedza VVD oficiālu atbildi, norādot, ka lielākā daļa plānotā vēja parka teritorijas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur šāda būvniecība nav pieļaujama. Arī novembrī sniegtajā atzinumā pašvaldība atkārtoti uzsvēra, ka iecere neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam un zonējums nav maināms.
Dānijas vēja enerģijas grupā "Eurowind Energy" ietilpstošās Latvijā reģistrētās meitassabiedrības plāno būvēt divus vēja parkus Dienvidkurzemes novadā, kā arī Bauskas un Jelgavas novados, liecina informācija likvidētās Enerģētikas un vides aģentūras (EVA) mājaslapā par VVD piemēroto IVN procedūru.
Savukārt Preiļu novadā AS "Latvenergo" plāno vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" būvniecību.