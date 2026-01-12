TSI piedāvā unikālu dubultā diploma studiju programmu - IT projektu vadība
Transporta Sakaru institūts ir viena no vadošajām privātajām STEM virziena augstskolām Latvijā. Līdz ar to, ka gan mācību programmu izstrādē, gan izglītības procesā tiek piesaistīti attiecīgās industrijas pārstāvji, absolventiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīt potenciālos darba devējus un nākamo darba vidi, un būt labi sagatavotiem, uzsākot patstāvīgās darba gaitas. Augstskola nestāv uz vietas savā attīstībā, bet aktīvi seko līdzi notikumiem nozarē ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules darba tirgū, meklējot arvien jaunus risinājumus, kas studējošiem ne tikai pavērtu plašas izglītības iespējas, bet arī atvērtu ceļu uz visu plašo pasauli.
Piedāvājam interviju ar TSI prorektoru akadēmiskajā darbā Mihailu Savrasovu.
Varbūt sāksim ar pašu pamatu, kāpēc vispār tiek organizēta šī intervija - TSI ar Lielbritānijas universitāti UWE Bristol sadarbojas jau piecus gadus. Kā jūs vērtējat šo sadarbību?
Jā, tieši tā — piecus gadus. Un tas, manuprāt, jau pats par sevi nozīmē, ka esam uzticams partneris. UWE Bristol ir apmierināti ar mūsu darbu, ar studiju kvalitāti un ar studentu atsauksmēm. Tā ir bijusi veiksmīga sadarbība, un abas puses ir nolēmušas to turpināt, augustā pagarinājām līgumu uz nākamajiem 5 gadiem. Pat ne tikai turpināt — mēs gribam to arī paplašināt. Tieši tāpēc šodien esam šeit.
Ko nozīmē paplašināt sadarbību? Vai ir izstrādāta jauna programma, kurā piedāvāsiet saņemt dubulto diplomu?
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozare pasaulē attīstās ļoti strauji – ienāk tehnoloģijas, kas pašā būtībā maina uzņēmējdarbības procesus – ienāk automatizācija, mākslīgais intelekts un daudzas citas lietas, kas liek sakārtot procesus pēc citiem standartiem. Tomēr šobrīd pietrūkst labi sagatavotu speciālistu – cilvēku, kuri ne tikai izcili orientējas IT jomās, bet arī spēj redzēt visu kopainu un vadīt projektu īstenošanas procesus. Tāpēc vasarā kopā ar kolēģiem izstrādājām jaunu maģistra studiju programmu “IT projektu vadība”, kas jau ir pieejama gan Latvijas studentiem, gan ārvalstu studēt gribētājiem.
Kas bija iniciators jaunajai IT projektu vadības programmai?
Te grūti pateikt vienu konkrētu iniciatoru – drīzāk tas ir abu pušu kopdarbs. Lai arī līgums tika pagarināts šogad, darbs pie tā sākās jau gadu iepriekš. Bija vairākas sanāksmes, kur apspriedām iespējamos virzienus, un nonācām pie tā, ka IT projektu vadība ir ļoti pieprasīts virziens. Gan studentu vidū, gan industrijā Lielbritānijā un visā pasaulē.
UWE Bristol jau pastāv līdzīga programma, bet mēs to neesam vienkārši nokopējuši. Mēs veidojām savu, unikālu programmu, izmantojot britu partneru labās prakses, bet akcentējot Eiropas darba tirgus vajadzības — gan tiem studentiem, kas paliks Latvijā, gan tiem, kas dosies uz Vāciju, Spāniju u.c.
Jau vairākkārt minēts, ka liela loma programmas izstrādē bija industrijai, - tā iesaistās praktiski, nevis tikai “ar skaistiem vārdiem”. Piemēram, pasniedzēji nāk no “Accenture”, no “Deloitte” un citiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka studenti saņem ne tikai teoriju, bet arī reālu praktisko pieredzi.
Turklāt daļa studentu mācās pēc uzņēmumu rekomendācijas — piemēram, strādā projekta vadītāji, kuriem nav formālas IT izglītības, bet tālākai karjeras attīstībai tā ir nepieciešama. Tas ir skaidrs signāls, ka programma atbilst tirgus vajadzībām.
Latvijā jau vairākus gadus runā par digitālo transformāciju, kas bremzējas. Vai jauno speciālistu ienākšana varētu to mainīt?
Jā — bet tikai tad, ja mēs runājam par pareizi sagatavotiem speciālistiem. Digitālā transformācija Latvijā nebremzējas tehnoloģiju trūkuma dēļ — risinājumi, platformas un rīki jau sen ir pieejami. Problēma ir cilvēkresursos: trūkst profesionāļu, kuri spēj strukturēti vadīt digitālās pārmaiņas, nevis tikai ieviest atsevišķus IT risinājumus.
Īpaši izteikts ir IT projektu vadītāju trūkums — cilvēku, kuri saprot gan tehnoloģijas, gan biznesa procesus un spēj koordinēt dažādas iesaistītās puses. Bez šādas kompetences digitālās iniciatīvas bieži paliek pilotprojektu līmenī vai tiek īstenotas fragmentāri.
Jaunie speciālisti, kuri apvieno digitālās prasmes, projektu vadību un starptautisku domāšanu, var būt izšķirošais faktors, kas paātrina digitālo transformāciju gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Tieši tāpēc ieguldījums šādu speciālistu sagatavošanā ir ne tikai izglītības, bet arī valsts un ekonomikas attīstības jautājums.
Tas nozīmē, ka tie būs augsta līmeņa speciālisti?
Tā kā tā ir maģistra programma, tad jā — tā ir skaidra karjeras izaugsme. Studentus redzam ar pieredzi un zināšanām IT nozarē, bet pēc šīs programmas pabeigšanas kā jau projektu vadītājus, kas spēj koordinēt nevis divus cilvēkus, bet veselu komandu un vadīt sarežģītus projektus starptautiskā vidē.
Un viņi var strādāt ne tikai kā projektu vadītāji. Absolventi var kļūt arī par IT konsultantiem, IT auditoriem, speciālistiem, kas palīdz uzņēmumiem digitalizēt procesus.
Ja Latvijas studenti iegūs starptautisku diplomu — vai nerodas risks, ka viņus “nozvejos” ārzemju kompānijas?
Risks, protams, pastāv, jo dzīvojam atvērtā Eiropas tirgū. Bet realitātē lielākā daļa mūsu studentu paliek Latvijā. Šeit ir daudz starptautisku uzņēmumu, kas darbojas globālos projektos — tāpēc arī fiziski atrodoties Rīgā, viņi tik un tā strādā starptautiskā vidē.
Es teiktu, ka dubultā diploma programmas pat mazina risku, ka cilvēks aizbrauks. Ja studentam ir iespēja mācīties šeit un saņemt starptautiski atzītu izglītību, viņš biežāk paliek Latvijā, nevis pārceļas uz Lielbritāniju vai citu valsti, kur iegūst izglītību, veido karjeru un privātās attiecības, un paliek dzīvot arī pēc studiju beigšanas. No TSI skatpunkta tā ir ilgtermiņa investīcija Latvijas cilvēkkapitālā — sagatavot speciālistus, kuri spēj strādāt globāli, bet paliek un rada pievienoto vērtību Latvijā.
Kāda ir studiju valoda, grafiks un vai iespējamas attālinātas lekcijas?
Protams, ka studijas notiek angļu valodā, jo tā ir starptautiska programma, turklāt “IT valoda” ir angļu.Nodarbības notiek TSI telpās, ar iespēju pieslēgties arī attālināti. Piektdienās un sestdienās plānotas praktiskās nodarbības un grupu darbi — šīm klātienes apmeklējums ir obligāts.Bet konkrēts saraksts ir pieejams katram studiju gadam. Varbūt atkārtošu, ka mūsu mērķis ir sagatavot augsta līmeņa IT projektu vadības speciālistu. Tāpēc studiju programmā ir paredzēti ne tikai studiju kursi, kas ir tieši saistīti ar projektu vadību, bet arī kursi, kas nodrošina plašāku izpratni par informācijas sistēmām un digitālo vidi. Piemēram, studējošajiem ir nodrošināts studiju kurss Informācijas sistēmu analīze un projektēšana, kas attīsta prasmes prasību analīzē un risinājumu izstrādē; Biznesa procesu modelēšana un analīze, kas veicina izpratni par procesu optimizāciju; Biznesa inteliģence un datu vizualizācija, kas palīdz pieņemt datos balstītus lēmumus; Kritiskā domāšana un inovācijas, kas attīsta problēmu risināšanas un inovāciju prasmes; Kiberdrošība un datu aizsardzība, kas nodrošina izpratni par drošības un atbilstības jautājumiem; Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi, kas veicina kvalitātes nodrošināšanu projektu īstenošanā; kā arī Informācijas tehnoloģiju audits, kas sniedz pamatzināšanas par risku novērtēšanu un kontroles mehānismiem IT vidē.
Kad sākas uzņemšana un cik ilgi jāmācās?
Uzņemšana jau ir sākusies, un pirmo grupu plānojam uzņemt februārī — pavasara semestrī.
Par studiju ilgumu ir divi varianti: garais variants — 2 gadi, tiem, kuriem iepriekšējā izglītība nav IT jomā. Īsais variants — 1,5 gadi, tiem, kuriem ir četru gadu IT bakalaura grāds. Kāpēc es uzsvēru 4 gadu izglītību bakalaura izglītībai? Latvijas likumdošana paredz, ka maģistra grādu var saņemt tikai pēc 5 gadu studijām. Līdz ar to, ka Latvijā ir augstskolas, kas piedāvā IT jomas bakalaura grādu iegūt 3 gados, tad arī šiem studentiem maģistrantūrā TSI ir jāmācās divus gadus.
Studiju ilgumam ir paredzēti divi varianti. Divu gadu studiju ceļš ir paredzēts studējošajiem bez iepriekšējas IT izglītības vai ar trīs gadu bakalaura grādu IT vai saistītā jomā. Savukārt 1,5 gadu studiju ceļš ir pieejams studējošajiem ar četru gadu bakalaura grādu IT vai saistītā jomā.
Šāda pieeja atbilst Latvijas normatīvajām prasībām, kas nosaka, ka maģistra vai inženiera grādu iespējams iegūt pēc vismaz piecu gadu studijām kopumā, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu un mērķtiecīgu studiju procesu.
Lūdzu precīzāk pastāstiet, ko tieši nozīmē Bristoles augstskolas klātesamība – tas ir tikai fakts, ka programma tiek īstenota atbilstoši šīs Universitātes principiem un papīrs - diploms, kas tiek nosūtīts pa pastu?
Nebūt nē! Studenti ir pilntiesīgi UWE Bristol akadēmiskās kopienas dalībnieki — viņiem tiek piešķirts savs studenta kods, kā arī nodrošināta pilnvērtīga piekļuve UWE Bristol digitālajiem resursiem, bibliotēkai, akadēmiskajām sistēmām un programmatūras repozitorijiem, kā arī studiju atbalsta pakalpojumiem. Tiek organizēti pieredzes braucieni uz Lielbritānijas universitāti, kur nedēļas garumā studentiem ir iespēja sajusties kā britu studentiem - piedalīties lekcijās, praktiskajās nodarbībās un tml.
Vēl viens svarīgs aspekts — mūsu studenti tiešām saņem divus diplomus un var piedalīties UWE Bristol izlaidumā. Daļa izvēlas svinēt divreiz — gan Rīgā, gan Bristolē un mēs tiešām priecājāmies kopā ar studentiem, kuri varēja izbaudīt svētkus divreiz.
Vai Latvijas un ES studentiem maksa ir vienāda?
Jā, Latvijas un ES studentiem cena ir vienāda — tā to nosaka likums. Tomēr jāņem vērā, ka studiju maksa šai programmai ir augstāka nekā standarta programmām, jo tā ir dubultā diploma programma. Vienlaikus jāņem vērā, ka līdzvērtīgas izglītības iegūšana Lielbritānijā kopā ar dzīvošanas un uzturēšanās izmaksām būtu krietni dārgāka. Šajā gadījumā students iegūst starptautiski atzītu izglītību un divus diplomus, paliekot Latvijā.
Katrs students mūsu augstskolā ir individualitāte, tāpēc iespēju robežās cenšamies katram rast tieši viņam vispiemērotāko izglītības iespēju. Tie nav tikai vārdi, bet gan gadiem piemērota prakse, ko mūsu absolventi vērtē ļoti augstu.
Vēlamies, lai katrs, kurš pie mums ierastos, kaut vai tikai apskatīties uz studiju visi, iepazīties ar laboratorijām un citām iespējām, sajustos šeit gaidīts un būtu pārliecināts, ka tieši TSI ir viņa augstskola.