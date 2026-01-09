Zirņos svinīgi atklāta sociālā dzīvojamā māja un sagaidīti pirmie īrnieki
Zirņos, Bērzu ielā 4, svinīgi atklāta sociālā dzīvojamā māja ar 32 labiekārtotiem dzīvokļiem, tostarp trim cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai palielinātu sociālo mājokļu pieejamību Saldus novadā. 2,25 miljonus eiro vērtā pārbūve, ko līdzfinansē ERAF un pašvaldība, jau sagaidījusi pirmos īrniekus.
7. janvārī Saldus novadā norisinājās patīkams notikums – Zirņos, Bērzu ielā 4, svinīgi tika atklāta sociālā dzīvojamā māja, kas jau šodien sagaidīja savus pirmos īrniekus.
Atklāšanas lenti pārgrieza Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts, SIA “KaimS” valdes priekšsēdētājs Kaspars Leimanis un Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja Eva Rozīte-Ņikitina.
Ēkā izbūvēti 32 labiekārtoti dzīvokļi, tostarp trīs dzīvokļi pielāgoti personām ar kustību traucējumiem. Lielākā daļa dzīvokļu ir vienistabas, savukārt daži paredzēti lielākām ģimenēm. Dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, apvienotām dušas un tualetes telpām, bet virtuves aprīkotas ar virtuves iekārtām un nepieciešamo santehniku. Ēkā pieejama arī koplietošanas veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpa.
Atklāšanas pasākumā Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga uzsvēra ēkas nozīmi Zirņu pagasta vēsturē: “Padomju laikā šī ēka bija daļa no kolhoza infrastruktūras. Tās kreisajā pusē noritēja aktīva pagasta sabiedriskā dzīve, savukārt labajā pusē atradās viesnīca, kas ilgstoši netika izmantota. Laika gaitā radās ideja ēku pārbūvēt par sociālo dzīvojamo māju, un parādoties projektu iespējām, šo ieceri izdevās īstenot.”
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts norādīja, ka projekts sniedz būtisku ieguldījumu dzīvojamā fonda attīstībā: “Šis ir skaists projekts ar lielu pievienoto vērtību. Viens no izaicinājumiem novadā ir dzīvojamās platības pieejamība, un šis projekts ir veiksmīgi īstenots, pateicoties profesionālai komandai, būvniekiem, būvuzraugiem un projekta vadītājiem.” Domes vadītājs pateicās visiem iesaistītajiem – projekta komandai, būvniekiem, būvuzraudzībai un CEFLA pārstāvjiem, novēlot jaunajām telpām un to īrniekiem skaistu un piepildītu dzīvi.
Projekta vadītāja Marita Melvere pauda gandarījumu par paveikto: “Ir liels prieks par veiksmīgu sadarbību, kas gada laikā nodrošināja cilvēka cienīgus dzīves apstākļus 32 ģimenēm. To izdevās panākt, pateicoties rūpīgai sagatavošanai, labai sadarbībai un profesionalitātei.”
SIA “KaimS” valdes priekšsēdētājs Kaspars Leimanis uzsvēra trīs galvenos projekta veiksmes faktorus: spēcīgu komandu, profesionālu uzraudzību un pašvaldības iesaisti, kas pieņēma lēmumu projektu īstenot.
Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Ina Behmane norādīja, ka jaunajiem īrniekiem tiks nodrošināts sociālo darbinieku atbalsts, lai veicinātu veiksmīgu integrāciju jaunajā dzīvesvietā un sniegtu palīdzību ikdienas jautājumos.
Zirņu pagasta pārvaldes vadītāja Eva Rozīte-Ņikitina atzina, ka šis ir viens no lielākajiem projektiem, kas īstenots kādā no novada pagastiem, paužot prieku, ka tas realizēts tieši Zirņos.
Pēc uzrunām un svinīgās lentes griešanas diviem sociālās dzīvojamās mājas īrniekiem tika pasniegtas dzīvokļu atslēgas un jau šodien viņi ievācās jaunajās mājās.
Ēka pārbūvēta projekta “Viesnīcas ēkas pārbūve par sociālo māju, Bērzu ielā 4, Zirņos, Saldus novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām piemērotus dzīves apstākļus, palielinot sociālo mājokļu pieejamību Saldus novadā un samazinot rindas uz šādiem dzīvokļiem.
Projekts uzsākts 2024. gada trešajā ceturksnī, būvdarbi sākās 2025. gada februārī, bet 2026. gada 5. janvārī ēka nodota ekspluatācijā. Būvdarbus un autoruzraudzību veica SIA “KaimS”, savukārt būvuzraudzību – SIA “RS būvnieks”.
Projekta kopējās izmaksas ir 2,25 miljoni eiro. No tiem 1,62 miljonus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet aptuveni 635 tūkstošus eiro – Saldus novada pašvaldība.
Saldus novada pašvaldība saka paldies senioru akordeonu ansamblim “Akords” par muzikālajiem priekšnesumiem.