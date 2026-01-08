Režisores Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma "Lotus" saņēmusi 16 nominācijas.
Kultūra
Šodien 12:22
Izziņoti "Lielā Kristapa" nominanti! Visvairāk nomināciju filmai "Lotus"
Ceturtdien Rīgas Kongresu namā tika izziņoti 2025. gada Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps 2025” nominanti.
Favorītu vidū ar visvairāk nominācijām izcēlās režisores Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma "Lotus", kas saņēmusi 16 nominācijas. Tāpat augsti novērtēta režisora Dzintara Dreiberga kinolente "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kas saņēmusi 13 nominācijas. Balva par mūža ieguldījumu filmu mākslā tiks piešķirta leģendārajam latviešu kaskadierim Uldim Jānim Veispalam. Bet nominācijām izvirzīti sekojoši pretendenti:
Labākā filma
- “Aizsniegt dzelmi” (pilnmetrāžas dokumentālā filma), rež. Kārlis Bardelis, Artūrs Valdmanis, prod. Līga Skrode
- “Dieva suns” (animācijas filma), rež. Raitis Ābele, Lauris Ābele, prod. Raitis Ābele, Kristele Pudāne, “Tritone Studio” (Latvija), kopprod. Giovanni Labadessa, “Lumiere Lab” (ASV)
- “Frankenšteins 2.0” (pilnmetrāžas dokumentālā filma), rež. Dāvis Sīmanis, studija “Ego Media” (Latvija), prod. Guntis Trekteris, kopprod. Radim Prochazka, “Kuli Film” (Čehija)
- “Lotus” (pilnmetrāžas spēlfilma), rež. Signe Birkova, prod. Dominiks Jarmakovičs, “Lokomotīve”, kopprod. Uļjana Kima, “Studio Uljana Kim” (LIetuva)
- “Mākslas darbi rodas mokās” (pilnmetrāžas dokumentālā filma), rež. Elizabete Gricmane, Ramunė Rakauskaitė, prod. Uldis Cekulis, “VFS Films”, kopprod. Arūnas Matelis, “Studio Nominum” (Lietuva)
- “Mūžīgi jauni” (pilnmetrāžas spēlfilma), rež. Armands Začs, prod. Alise Ģelze, “White Picture”
- “Nospiedumi” (pilnmetrāžas spēlfilma), rež. Alise Zariņa, prod. Alise Rogule, “Mima Films”
- “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” (pilnmetrāžas spēlfilma), rež. Dzintars Dreibergs, prod. Dzintars Dreibergs, Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska, “Kultfilma”
- “Tumšzilais evaņģēlijs” (pilnmetrāžas spēlfilma), rež. Oskars Rupenheits, prod. Sintija Andersone, “KEF Studija”, kopprod. Roberts Vinovskis, “Vino Films”, kopprod. Antra Cilinska, “Jura Podnieka studija”
- “Visi putni skaisti dzied” (pilnmetrāžas dokumentālā filma), rež. Krista Burāne, prod. Ilze Celmiņa, Paula Jansone, “VFS Films”
- “Testaments” (pilnmetrāžas dokumentālā filma), rež. Jānis Ābele, prod. Guntis Trekteris, “Ego Media”, kopprod. Jānis Ābele, Dita Birkenšteina, “Chaland films”
Labākā pilnmetrāžas spēlfilma
- “Lotus”, rež. Signe Birkova, prod. Dominiks Jarmakovičs, “Lokomotīve”, kopprod. Uļjana Kima, “Studio Uljana Kim” (Lietuva)
- “Mūžīgi jauni”, rež. Armands Začs, prod. Alise Ģelze, “White Picture”
- “Nospiedumi”, rež. Alise Zariņa, prod. Alise Rogule, “Mima Films”
- “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, rež. Dzintars Dreibergs, prod. Dzintars Dreibergs, Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska, “Kultfilma”
- “Tumšzilais evaņģēlijs”, rež. Oskars Rupenheits, prod. Sintija Andersone, “KEF Studija”, kopprod. Roberts Vinovskis, “Vino Films”, kopprod. Antra Cilinska, “Jura Podnieka studija”
Labākā īsmetrāžas filma
- “Dzelzs”, rež. Vitālijs Manskis, prod. Natalia Manskaia, “Vertov” (Latvija), kopprod. Filip Remunda, “Hypermarket Film” (Čehija), Nataliia Khazan, “Braha Film Production” (Ukraina)
- “Grestomātija”, rež. Betija Zvejniece, prod. Ilze Celmiņa, “VFS Films”, kopprod. Ilona Matvejeva, Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs
- “Kultūras pils”, rež. Rūdolfs Gediņš, Ance Strazda, prod. Māris Lagzdiņš, Lelde Troska, “fon Films”, kopprod. “Latvijas Mobilais telefons”
- “Putekļu pastardiena”, rež. Alvīna Jansen, prod. Emīls Alps, “Neonorma”, kopprod. LKA Nacionālā filmu skola
- “Tīrība”, rež. Andrejs Brīvulis, prod. Emma Daniela Grāpe, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. Andrejs Brīvulis, Latvijas Mākslas akadēmija
- “Žļurga”, rež. Aivars Šaicāns, Jēkabs Okonovs, prod. Elza Siliņa, Daiga Livčāne, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. “Pilna”
Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma
- “Aizsniegt dzelmi”, rež. Kārlis Bardelis, Artūrs Valdmanis, prod. Līga Skrode
- “Frankenšteins 2.0”, rež. Dāvis Sīmanis, studija “Ego Media” (Latvija), prod. Guntis Trekteris, kopprod. Radim Prochazka, “Kuli Film” (Čehija)
- “Mākslas darbi rodas mokās”, rež. Elizabete Gricmane, Ramunė Rakauskaitė, prod. Uldis Cekulis, “VFS Films”, kopprod. Arūnas Matelis, “Studio Nominum” (Lietuva)
- “Visi putni skaisti dzied”, rež. Krista Burāne, prod. Ilze Celmiņa, Paula Jansone, “VFS Films”
- “Testaments”, rež. Jānis Ābele, prod. Guntis Trekteris, “Ego Media”, kopprod. Jānis Ābele, Dita Birkenšteina, “Chaland films”
- Labākā daudzsēriju filma
- “Kolektīvs” (2. sezona), rež. Juris Kursietis, Rūdolfs Gediņš, Ance Strazda, Artūrs Zeps, Roberts Kuļenko, Jānis Ābele, prod. Māris Lagzdiņš, Lelde Troska, “fon Films”, kopprod. “Latvijas Mobilais telefons”
- “Nelūgtie viesi” (3. sezona), rež. Vlads Kovaļovs, prod. Lelde Kovaļova, studija “Lelde Kovaļova”, kopprod. Ilze Korjusa, “TET”
- “Paradīzes šķēle”, rež. Kārlis Lesiņš, prod. Dominiks Jarmakovičs, Sergejs Timoņins, “Lokomotīve”
Labākā mazākuma kopražojuma filma
- “Detektīvs von Foks” (2. sezona), rež. Arun Tamm, prod. Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, “Zolba Productions” (Igaunija), Gunda Bergmane, “Berghein Production”, “Nafta Films” (Latvija), Markus Frings, “movie.mento” (Itālija), Wilfried Gufler, “Albolina Film” (Itālija)
- “Lauvene”, rež. Liina Triškina-Vanhatalo, prod. Ivo Felt, “Allfilm” (Igaunija), kopprod. Guntis Trekteris, “Ego Media” (Latvija), Sebastian Weyland, “Heimathafen Film & Media GmbH” (Vācija)
- “Sarkano lukturu cerību zvaigznes”, rež. Bipuljit Basu, prod. Nilotpal Majumdar, “Bindubot Communication” (Indija), kopprod. Uldis Cekulis, “VFS Films” (Latvija), kopprod. John Webster, “JW Documentaries” (Somija)
- “Solomamma”, rež. Janicke Askevold, prod. Gary Cranner, Rebekka Rognøy, Magnus Nygaard Albertsen, Magne Lyngner, “Bacon Pictures” (Norvēģija), kopprod. Inese Boka-Grūbe, Gints Grūbe, “Mistrus Media” (Latvija), kopprod. Viktorija Rimkute, Gabija Siurbytė, “Dansu Films” (Lietuva), kopprod. Jani Pösö, “It's Alive Films” (Somija)
- “Svētais un laicīgais Pievēnos”, rež. Giedre Beinorjūte, prod. Jurga Gluskiniene, “Monoklis” (Lietuva), kopprod. Elīna Gediņa-Ducena, Gints Grūbe, “Mistrus Media” (Latvija)
Labākā debijas filma
- “Jātnieka balss”, rež. Iveta Auniņa, prod. Sandijs Semjonovs, Iveta Auniņa, Nora Luīze Semjonova, “SKUBA films”
- “Kultūras pils”, rež. Rūdolfs Gediņš, Ance Strazda, prod. Māris Lagzdiņš, Lelde Troska, “fon Films”, kopprod. “Latvijas Mobilais telefons”
- “Tīrība”, rež. Andrejs Brīvulis, prod. Emma Daniela Grāpe, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. Andrejs Brīvulis, Latvijas Mākslas akadēmija
Labākā studentu filma
- “Aizmiršanas dārzā”, rež. Anete Grīnberga, prod. Anete Grīnberga, Latvijas Mākslas akadēmija
- “Bardo”, rež. Rasa Droiska, prod. Eva Ansule, LKA Nacionālā filmu skola
- “Klusuma harmonija” rež. Mārtiņš Jansons, prod. Mārtiņš Jansons, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. “MataMata”
- “Manas pirmās bēres, rež. Līva Klepere, prod. Grēta Grebže, Elza Siliņa, LKA Nacionālā filmu skola
- “No No Place Hotel”, rež. Reinis Ūbelis, prod. Reinis Ūbelis, “Griffonmark”, kopprod. Loreta Līva Lazdiņa, LKA Nacionālā filmu skola
- “Vērotājs”, rež. Arnis Kalniņš, prod. Grēta Grebže, LKA Nacionālā filmu skola
Labākais scenārists/-e
- Alise Zariņa (“Nospiedumi”)
- Ivo Briedis, Raitis Ābele, Lauris Ābele, Harijs Grundmanis (“Dieva suns”)
- Jānis Joņevs (“Testaments”)
- Krista Burāne (“Visi putni skaisti dzied”)
- Signe Birkova (“Lotus”)
Labākais spēlfilmas režisors/-e
- Alise Zariņa (“Nospiedumi”)
- Armands Začs (“Mūžīgi jauni”)
- Dzintars Dreibergs (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Oskars Rupenheits (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
- Signe Birkova (“Lotus”)
Labākais spēlfilmas operators/-e
- Aleksandrs Vasks (“Putekļu pastardiena”)
- Juris Pīlēns (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
- Mārtiņš Jurevics (“Lotus”)
- Mārtiņš Jurevics (“Nospiedumi”)
- Valdis Celmiņš (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
Labākā aktrise galvenajā lomā
- Agate Krista (“Dieva suns”)
- Agnese Budovska (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Ieva Segliņa (“Nospiedumi”)
- Sabīne Tīkmane (“Mūžīgi jauni”)
- Severija Janušaiskaite (“Lotus”)
Labākais aktieris galvenajā lomā
- Jurģis Spulenieks (“Dieva suns”)
- Kārlis Dzintars Zahovskis (“Mūžīgi jauni”)
- Mārtiņš Kalita (“Lotus”)
- Raitis Stūrmanis (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
- Vilis Daudziņš (“Lotus”)
Labākā aktrise otrā plāna lomā
- Anna Putniņa (“Vecāku sapulce”)
- Evelīna Otto (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Indra Briķe (“Lotus”)
- Leonarda Ķestere (“Nospiedumi”)
- Rēzija Kalniņa (“Lotus”)
Labākais aktieris otrā plāna lomā
- Artūrs Skrastiņš (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Artūrs Smoļjaņinovs (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Emīls Ralfs Zagorskis (“Mūžīgi jauni”)
- Gatis Maliks (“Nospiedumi”)
- Kristians Kareļins (“Dieva suns”)
Labākais mākslinieks/-ce
- Aivars Žukovskis (“Mūžīgi jauni”)
- Juris Žukovskis (“Nospiedumi”)
- Mārtiņš Straupe (“Lotus”)
- Laura Dišlere (“Lauvene”)
- Toms Jansons (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
Labākais kostīmu mākslinieks/-ce
- Sīglinde Mihailera, Valters Granuco, Jūlija Volkinšteine (“Detektīvs von Foks”, 2. sezona)
- Ance Beinaroviča (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
- Berta Vilipsone-Ieleja (“Mūžīgi jauni”)
- Jurate Silakaktiņa (“Lotus”)
- Sandra Sila (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
Labākais grima mākslinieks/-ce
- Aija Beata Rjabovska (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Elīna Gaugere (“Tumšzilais evaņģēlijs”)
- Ilze Trumpe (“Lotus”)
- Santa Sandule (“Mūžīgi jauni”)
- Zane Žilinska (“Detektīvs von Foks”, 2. sezona)
Labākais dokumentālās filmas režisors/-e
- Agita Cāne-Ķīle (“Ērģeles naktī. Iveta Apkalna”)
- Elizabete Gricmane, Ramune Rakauskaite (“Mākslas darbi rodas mokās”)
- Dāvis Sīmanis (“Frankenšteins 2.0”)
- Krista Burāne (“Visi putni skaisti dzied”)
- Laila Pakalniņa (“Putnubiedēkļi”)
Labākais dokumentālās filmas operators/-e
- Jānis Šēnbergs, Valdis Celmiņš (“Ziemeļi dienvidi vīrietis sieviete”)
- Edgars Bite (“Ērģeles naktī. Iveta Apkalna”)
- Māris Maskalāns (“Putnubiedēkļi”)
- Mārtiņš Jansons (“Visi putni skaisti dzied”)
- Mārtiņš Jansons, Povilas Baltinas, Valdis Celmiņš (“Mākslas darbi rodas mokās”)
Labākais animācijas filmas režisors/-e
- Raitis Ābele, Lauris Ābele (“Dieva suns”)
- Andrejs Brīvulis (“Tīrība”)
- Anete Grīnberga (“Aizmiršanas dārzā”)
Labākais animācijas filmas mākslinieks/-ce
- Andrejs Brīvulis (“Tīrība”)
- Anete Grīnberga (“Aizmiršanas dārzā”)
- Harijs Grundmanis (“Dieva suns”)
Labākais komponists/-e
- Lauris Ābele (“Dieva suns”)
- Lolita Ritmanis (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Pauļus Kilbausks, Justs Štars (“Lotus”)
- Pauļus Kilbausks, Vigints Kisevičs (“Putnubiedēkļi”)
- Toms Auniņš (“Mūžīgi jauni”)
Labākais skaņu režisors/-e
- Aleksandrs Vaicahovskis (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Edvards Broders (“Visi putni skaisti dzied”)
- Jons Maksvītis (“Putnubiedēkļi”)
- Pēteris Pāss (“Mākslas darbi rodas mokās”)
- Sauļus Urbanavičs (“Lotus”)
Labākais montāžas režisors/-e
- Andris Grants (“Lotus”)
- Armands Začs (“Nospiedumi”)
- Jēkabs Okonovs (“Žļurga”)
- Gatis Belogrudovs (“Tīklā. TTT leģendas dzimšana”)
- Krista Burāne, Paula Ločmele (“Visi putni skaisti dzied”)