Par politiskās darbības "iepauzēšanu" paziņojis "Latvijas Īlons Masks"
Par Latvijas Īlonu Masku dēvētais uzņēmējs Armands Broks, kas ir viens no biedrības "Bez partijām" dibinātājiem, paziņojis, ka uz nenoteiktu laiku iepauzēs savas politiskās darbības.
Broks norāda, ka ir ticies ar daudziem spējīgiem uzņēmējiem, organizāciju vadītājiem un savas jomas profesionāļiem, aicinot viņus aktīvāk iesaistīties valsts dzīvē. Tomēr, viņaprāt, "milzīgā kritika un negatīvais fons, kas tiek vērsts pret ikvienu, kurš uzdrošinās ienākt politikā vēl pirms jebkādu reālu darbu paveikšanas", ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "jaudīgas, profesionālas un daudzsološas personības no politikas ir turējušās pa gabalu".
Broks norāda, ka viņam nav izdevies pārliecināt daudzus būt drosmīgākiem, un tāpēc viņš ir pieņēmis lēmumu uz laiku savu aktīvo iesaisti politikā iepauzēt.
Viņš joprojām uzskata, ka vēlēšanu sistēmas maiņa ir nepieciešama, lai politikā ienāktu patstāvīgāki, neatkarīgāki cilvēki. "Un es neesmu padevies. Ja būs komanda ar reālu vēlmi un piedāvājumu strādāt valsts labā, es būšu gatavs atsaukties un atbalstīt," viņš norāda.
Jau ziņots, ka īsi pēc dibināšanas biedrību "Bez partijām" pameta viens no tās dibinātājiem Jāzeps Baško, bet vēlāk arī viens no tās veidotājiem - režisors Alvis Hermanis.
Hermanis sociālajos medijos norādīja, ka, lai realizētu biedrības ideju par vēlēšanu kārtības maiņu, bija nepieciešams sabiedrības atbalsts, ko viņš neesot sagaidījis. Daudzi atbalstu esot izteikuši privāti, bet, kā norāda Hermanis, praktiski gandrīz neviens neesot bijis gatavs to darīt publiski. Tas, pēc viņa vārdiem, visu izšķīris.
Savukārt Baško informēja, ka vairs nepiedalās kustībā "Bez partijām" un atsauc savus iepriekšējos aicinājumus tur līdzdarboties arī citus. "Mūsu ceļi šķiras tieši manu uzskatu un manas ideālistiskās pieejas dēļ," apgalvo Baško.
Viņš gan norādīja, ka turpina atbalstīt un iestāties par pāreju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu. Tomēr viņš nekomentēja, kāpēc ar domubiedriem ceļi šķīrušies.
Biedrība "Bez partijām" tika oficiāli dibināta 11. novembrī. Tika norādīts, ka tās mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu. Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.
Biedrību "Bez partijām" izveidoja Broks, Pēteris Sproģis, Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits un Baško. "Bez partijām" plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās, iepriekš paziņoja Šmits. Tas nozīmē, ka šiem politiskajiem aktīvistiem ir jāatrod jau eksistējoša partija, jo likums liedz vēlēšanās kandidēt pēdējā brīdī dibinātiem politiskajiem spēkiem.
No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru.