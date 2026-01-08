Studēt, lai mainītos: TSI maģistrantūra ir vairāk nekā diploms
Kāpēc ir vērts studēt maģistrantūrā? Ko īpašu šajā ziņā piedāvā Transporta un sakaru institūts (TSI)? Simtiem TSI studentu un zinošs profesors dalās savā pieredzē, lai palīdzētu rast atbildes uz šiem jautājumiem. Iespējams tieši viņu pārdomās atradīsiet arī savu motivāciju uzsākt studijas maģistrantūrā.
Kāpēc cilvēki izvēlas maģistra studijas?
Atšķirībā no bakalaura grāda, maģistra grāds nav obligāta prasība daudzās nozarēs, taču tas joprojām ir nozīmīgs solis karjeras izaugsmē. Kas tad motivē cilvēkus izvēlēties maģistrantūras studijas? Veicot TSI maģistrantūras studentu aptauju noskaidrojās divas galvenās motivācijas - “maģistrantūra kā iespēja iegūt jaunas zināšanas” un “maģistrantūra, kā iespēja uzlabot karjeras iespējas” (65% un 65%).
"Vēlos mainīt savu dzīvi"
Kā norāda TSI prorektors akadēmiskajā darbā un maģistra programmas “Informācijas sistēmu vadība” direktors, profesors Mihails Savrasovs, pēdējos gados ir izteikti jūtama topošo maģistrantu motivācijas maiņa: “Tagad studijām maģistrantūrā piesakās tie, kuri vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē. Šiem studentiem jau ir darbs, daži no viņiem jau ieņem augstas pozīcijas uzņēmumā, bet viņus virza vēlme paplašināt savas zināšanas, īpaši IT un digitalizācijas jomā. Šī motivācija ir ļoti raksturīga, gan “Informācijas sistēmu vadība” maģistra programmas gan arī dubultā diploma programmas “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts” studentiem”.
Personīgā attīstība un profesionālais tīkls
Kā vērtīgus ieguvumus aptuveni trešdaļa TSI maģistrantu atzīmē arī iespējas “paplašināt profesionālo tīklu”, to min 37% studentu, un “sasniegt personīgās attīstības mērķus” ir nozīmīgi 40% studentu.
“Informācijas sistēmu vadība” programmas maģistrante Aleksandra Baltace stāsta: “Mans mērķis bija padziļināti apgūt informācijas sistēmu vadību un iegūt praktiskas zināšanas, kuras varu izmantot gan darba tirgū, gan savos projektos. Vēlējos paplašināt kvalifikāciju, jo mana pirmā izglītība bija šaurā specialitātē. Izvēloties studijas TSI, es vēlējos, lai studijas būtu orientētas uz reālām biznesa situācijām, mūsdienīgām tehnoloģijām un ar starptautisku skatījumu.”
Kāpēc – tieši TSI maģistrantūra?
44% studentu izvēlējās TSI tieši augstskolas reputācijas dēļ, 40% – satura dēļ, 37% – elastīga grafika, 33% – pasniedzēju ar nozares pieredzi dēļ.
Aleksandra uzsver: “Programmas saturs ir aktuāls un praktisks, balstīts uz reālām tirgus prasībām. Studiju grafiks – sabalansēts, iespējams apvienot ar darbu un citām aktivitātēm. TSI piedāvā arī sporta aktivitātes, kas palīdz līdzsvarot dzīvi un emocijas. Ļoti pārsteidza, ka studijas ir elastīgas un personalizētas. Pasniedzēji – patiesi ieinteresēti, lai studenti saprastu un uztvertu materiālu. Svarīga ir arī starptautiskā vide, jo vairāki pasniedzēji un kursabiedri nāk no citām valstīm un tas dod iespēju sniegt plašāku skatījumu uz vairākām lietām un uzlabot angļu valodas zināšanas. Sadarbojoties lekcijās rodas sajūta, ka esi daļa no kaut ka svarīga”.
Kas padara TSI maģistrantūru īpašu?
Profesors Mihails Savrasovs, uzsver trīs lietas ko TSI dara, lai maģistrantūras studijas būtu studentiem vērtīgas, aktuālas un palīdzētu sasniegt mērķus:
- Praktiskums – visas TSI maģistrantūras programmas tiek veidotas tā, lai studenti redzētu, kā zināšanas pielietot darbā: gadījumu analīze (case analysis), vieslekcijas, praktiskie uzdevumi. Cieša sadarbība ar industriju dod daudz priekšrocību. Piemēram, sadarbībā ar Deloitte Latvia izveidotas speciālas nodarbības “Mākslīgā intelekta ekonomika”, kur AI skatīts nevis kā tehnoloģija, bet kā sabiedrības un biznesa izmaiņu dzinējspēks.
- Programmu dinamiskums – TSI reaģē uz aktualitātēm, iekļaujot studiju saturā jaunus tematus un pielāgojoties studentu interesēm un industrijas tendencēm, vienlaikus stingri ievērojot akreditācijas prasības. Šīs pieejas rezultātā TSI ir izstrādājusi jaunu dubultā diploma maģistra programmu IT projektu vadības jomā, kas radusies, balstoties uz nozares pieprasījumu un ir izstrādāta sadarbībā ar UWE Bristol (Lielbritānija), kur šī programma ir viena no TOP pieprasītākajām.
- Rīku pielietojums – TSI pasniedzēji intensīvi seko tam, kādus rīkus izmanto industrija, un cenšas demonstrēt tos praktisko nodarbību ietvaros. Piemēram, Tableau tiek demonstrēts kursā “Biznesa inteliģence un datu vizualizācija”. Kā arī MI integrēts lielākajā studiju kursu daļā, mēs mācām pareizi pielietot MI rīkus savā nozarē.
Ko sagaida maģistranti pēc studijām?
Šobrīd studējošo studentu, aptaujas rezultāti rāda ka 60% cer uz karjeras izaugsmi, 43% – uz lielākiem ienākumiem un 33% – uz iespēju mainīt darba jomu.
Aleksandra to rezumē šādi: “Maģistra grāds māca domāt stratēģiski, plānot, vadīt. TSI piedāvā starptautisku vidi, spēcīgus pasniedzējus. TSI ir vieta, kur iespējams attīstīties ne tikai akadēmiski, bet arī kā personībai – sportā, radošajos projektos, iniciatīvās.”
Kā atrast savu motivāciju? Rīkojies!
