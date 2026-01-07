KNAB par vēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem sodījis gandrīz pusi politisko organizāciju
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc politisko organizāciju 2025. gada pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēm ir saucis pie administratīvās atbildības 22 politiskās organizācijas, informēja KNAB Komunikācijas nodaļa.
KNAB visbiežāk konstatēja pārkāpumus, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu neievērošanu, tostarp informācijas nenorādīšanu par plānoto maksas aģitācijas materiālu izvietošanu un izdevumu neiekļaušanu deklarācijās.
KNAB Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uzsver, ka pērn aizvadītais priekšvēlēšanu periods bija intensīvāks nekā citus gadus. KNAB saņēma vairāk nekā 700 sūdzību par iespējamiem pārkāpumiem, kas ir līdz šim lielākais saņemto iesniegumu skaits.
Viņa akcentē, ka vienlaikus KNAB novēroja vēl vienu jaunu tendenci - lielākā daļa sūdzību attiecās uz aģitācijas saturu, tostarp reklāmās pausto apgalvojumu atbilstību politisko organizāciju programmās definētajiem mērķiem, ko KNAB kā uzraugošajai iestādei nav tiesību izvērtēt.
KNAB pārbaudīja 45 politisko partiju un to apvienību, kas kandidēja 2025. gada 7. jūnija pašvaldību vēlēšanās, ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto informāciju. Pārbaudītā informācija parāda, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politiskajām organizācijām bija 2 353 833 eiro ieņēmumi un 6 185 924 eiro izdevumi, no kuriem politiskās organizācijas 44% jeb 2 709 996 eiro izlietojušas limitētajiem mērķiem - aģitācijas materiālu izvietošanai un labdarībai. KNAB pārbaužu laikā guva pārliecību, ka politiskās organizācijas ievērojušas tām noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu limitus.
Pārbaužu rezultātā KNAB konstatēja 87 gadījumus, kad tika pārkāptas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasības. Par šiem pārkāpumiem KNAB politiskajām organizācijām un citām personām piemēroja naudas sodus kopsummā 19 380 eiro vai izteica brīdinājumus.
Pārbaužu laikā KNAB visbiežāk konstatētie pārkāpumi bija saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu neievērošanu, tostarp apmaksātāja nenorādīšanu uz aģitācijas materiāliem vai materiālu izvietošanu tā dēvētajā klusuma periodā - vēlēšanu dienā un dienā pirms tās, kad tas ir aizliegts. Šādus pārkāpumus KNAB konstatēja 18 politisko organizāciju darbībā.
Tāpat KNAB konstatēja, ka 11 politiskās organizācijas deklarācijās nebija norādījušas visus savus priekšvēlēšanu izdevumus vai bija norādījušas tos kļūdaini, nekorekti. Kopējais šādu konstatēto izdevumu apmērs ir 46 510 eiro.
Savukārt septiņas politiskās organizācijas nebija ievērojušas priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu iesniegšanas kārtību, kas paredz pienākumu informēt KNAB par visu plānoto maksas aģitācijas materiālu izvietošanu. Šajos gadījumos plānoto izdevumu apmērs kopumā ir bijis 187 842 eiro.
Līdztekus tam KNAB konstatēja, ka septiņas politiskās organizācijas nebija ievērojušas saņemto ziedojumu iesniegšanas kārtību, kas paredz pienākumu 15 dienu laikā no ziedojuma saņemšanas brīža par šo faktu paziņot KNAB. Minētās politiskās organizācijas nebija norādījušas ziedojumus kopumā 3 080 eiro apmērā.
Tāpat KNAB fiksēja 26 gadījumus, kad valsts un pašvaldību administratīvie resursi tika izmantoti aizliegtiem mērķiem - priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu veidošanai un/vai to izvietošanai. Visbiežāk konstatētais administratīvo resursu izmantošanas veids bija pašvaldībai piederoša īpašuma, tostarp telpu, lietošana. Par šādiem pārkāpumiem KNAB personām piemēroja naudas sodus kopsummā 825 eiro vai izteica brīdinājumu.
KNAB ieskatā pieļautie pārkāpumi galvenokārt saistāmi ar neuzmanību un paviršu attieksmi pret normatīvajos aktos noteikto kārtību.