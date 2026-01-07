"Prāta vētra", jaunie talanti un pieredzes bagātie. Paziņoti "Zelta mikrofona" nominanti
Dzīvās mūzikas bārā un restorānā "St Black" šodien tika paziņotas "Zelta mikrofona" balvu nominācijas, kuras tiks pasniegtas jau 33. reizi, un šogad ceremonija notiks Ventspilī. Pasākumu vadīja Elīna Fūrmane, pazīstama kā DJ Ella.
Prieku par nominācijām neslēpa jaunā māksliniece Tikasha Sakama (Nansija Garkalne), kura šogad pirmo reizi saņem iespēju pretendēt uz balvu. Māksliniece atklāja, ka desmit gadus seko līdzi "Zelta mikrofonam", bet šogad pirmo reizi tajā saņem nomināciju. Pasākumā piedalījās gan debitanti, gan mūziķi, kas balvas pasniegšanu atceras no tās pirmsākumiem. Latviešu mūziķis, folklorists, šova “Pārdziedi mani” dalībnieks Artūrs Uškāns pasākumā piedalās gandrīz katru gadu. Viņš sarunā ar Jauns.lv sacīja, ka Latgale viņu iedvesmo gan mūzikas radīšanā, gan pienākuma sajūtā popularizēt Latgales vārdu Latvijā un pasaulē.
Žūrijas loceklis, etnomuzikologs un komponists Valdis Muktupāvels uzsvēra, ka etnomūzika šobrīd ienāk gandrīz visos mūzikas žanros – etno reps, etno džezs vai klasiskā mūzika ar etno elementiem. Svarīgi esot ne tikai izmantot elementus stilistiski, bet ļaut tiem patiesi iedvesmot mūziku.
Jauns.lv novēroja, ka pirms nomināciju paziņošanas Guntars Račs bija satraukts, bet pēc nomināciju izziņošanas – laimīgs, saņemot četru kategoriju nominācijas. Protams, Guntaram Račam šī nav pirmā reize "Zelta mikrofonā", taču satraukums acīmredzot ar gadiem nepazūd. Prasījām arī, vai esot tik ļoti mūzikā sanāk arī vienkārši klausīties mūziku, kā atklāja mūziķis, ka sanākot, taču ļoti reti, pārsvarā mūzika ir darbs, taču dažreiz braucot mašīnā vai esot mājās Račs klausās mūziku arī prieka pēc un tad visbiežāk tā ir mūzika no astoņdesmitajiem gadiem.
Normunds Rutulis satraukumu mazināja, improvizējot franču valodā kopā ar Andri Ērgli. Rutulis smejoties atzina, ka nekas nepalīdzot tik labi nomierināt satrauktos nervus, kā dziedāšana franču valodā. Savukārt Māra Upmane-Holšteine uzsvēra, ka prieks nāk caur svētku un radošu pasākumu apmeklēšanu.
Šogad visvairāk nomināciju – četras – saņēmusi grupa “Prāta vētra”. Divas nominācijas ieguvuši “Sudden Lights”, “Skyforger”, “Juuk”, “Eklektika”, “Carnival Youth”, “Sudrabu sirds” un Ozols. Kopumā balvai iesniegti 315 pieteikumi – 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā.
Nominācijas aptver dažādus žanrus:
-
Džeza, fanka vai soulmūzikas albuma kategorija: “Lupa”, “Sinfonietta Rīga”, Miķelis Dzenuška, Kārlis Auziņš Double Trio, “Eklektika” un Jānis Fedotovs.
-
Elektroniskās vai deju mūzikas albuma kategorija: “Woodpecker Öö”, “Taran & Lomov”, “Eiii”, “Butterfly d’Effect”, Toms Auniņš.
-
Hiphopa albuma kategorija: “Viņa”, “Prospekti”, Ods, “Pionieris”, “Sudrabu sirds”, Ozols.
-
Indie/alternatīvās mūzikas albuma kategorija: Keitija Bārbale, “Alejas”, “Stūrī Zēvele”, “Jaunība”, “Juuk”.
-
Starpžanru/instrumentālās mūzikas albuma kategorija: Pauls Busulis, Intars Busulis un Andris Keišs, Jēkabs Jančevskis, Oskars Petrauskis un Liepājas Simfoniskais orķestris, Daumants Kalniņš ar LR kora solistiem, grupa “Aģentūra”.
-
Tradicionālās popmūzikas albuma kategorija: Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hansa Anteheda grupa, Sandris Sproģis, Guntars Račs, Edvards Strazdiņš, “Sestā jūdze”.
-
Albuma bērniem kategorija: Lauris Reiniks, Ilona Berga, “Tutas lietas”, Laura Polence, Annija Putniņa un Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī mažors”.
-
Popmūzikas albuma kategorija: “Raum”, “Prāta vētra”, Patrisha, “Sudden Lights”, Elizabete Gaile.
-
Roka/metāla albuma kategorija: “Depustūtes”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Bēdu brāļi”, “Skyforger”, “Martas asinis”.
-
Tautas/pasaules mūzikas albuma kategorija: “The Baltic Sisters”, “Kaktu balles muzikanti”, Arta Jēkabsone, “Grodi”, “Sviests 11”.
-
Klasiskās/vokālās mūzikas albuma kategorija: Arta Arnicāne, Ilona Meija, “Trio Baltia”, Reinis Zariņš, Liepājas Simfoniskais orķestris.
-
Debijas albuma kategorija: Emilija, “Pidari”, Antuanete, “Eklektika”, “Atvara”.
-
Videoklipa kategorija: “Prāta vētra”, Evija Vēbere, “Carnival Youth”, Tikasha Sakama, Fiņķis.
-
Dziesmas kategorija: “Alejas”, “Sudden Lights”, “Carnival Youth” un Evija Vēbere, “Astro’n’out”, Fiņķis.
-
Albuma dizaina kategorija: “Skyforger”, “Juuk”, “Grodi”, Aija Alsiņa, “Prāta vētra”.
-
Koncertieraksta video kategorija: “Stūrī Zēvele”, Guntars Račs, “R.A.P.” un Igo, “Prāta vētra”, “Sudrabu sirds” un Ozols.
Balvu “Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā” šogad saņems postfolkloras grupa “Iļģi”. Laureāti tiks noskaidroti 28. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā, ceremoniju tiešraidē translējot TV3.