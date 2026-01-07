Krievija dižojas: superraķete Rīgu sasniegs divās minūtēs
Krievijas paziņojumi par jaunas ballistiskās raķetes "Oreshnik" izvietošanu Baltkrievijas teritorijā rada nopietnas šaubas. Latvijas militārais eksperts uzskata, ka tas varētu būt psiholoģiskās operācijas elements, nevis reāls ierocis.
Krievijas plāni izvietot Baltkrievijā ballistisko raķešu kompleksu "Oreshnik" joprojām ir apšaubāmi. Šaubas par šo paziņojumu ticamību TV24 ēterā pauda Latvijas Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, jau 2024. gada novembrī Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde ziņoja, ka nosaukums "Oreshnik" ir tikai koda apzīmējums. Patiesībā eksperimentālā ballistiskā raķete saucas "Kedr", un, pēc aplēsēm, Krievijas rīcībā varētu būt ne vairāk kā desmit šādu raķešu.
Šogad Ukrainas Drošības dienests paziņoja, ka veiksmīga trieciena rezultātā viena no šādām raķetēm, iespējams, ir iznīcināta. Saskaņā ar pieejamo informāciju tā ir vidējā darbības rādiusa ballistiskā raķete, kas spēj attīstīt ātrumu virs 12 300 kilometriem stundā un nest līdz sešām kaujas galviņām, tostarp ar kasešu munīciju.
Atklātajos avotos tika publicēta arī karte, kas parāda šīs raķetes lidojuma laiku līdz Eiropas pilsētām. Saskaņā ar aprēķiniem līdz Daugavpilij tā varētu aizlidot 1 minūtē un 22 sekundēs, līdz Viļņai — 1 minūtē un 40 sekundēs, līdz Tartu — 2 minūtēs un 41 sekundē. Līdz Rīgai, pēc Slaidiņa aplēsēm, lidojums aizņemtu aptuveni divas minūtes.
Vienlaikus Krievija izplatīja videomateriālu, kurā tiek apgalvots, ka komplekss "Oreshnik" jau ir izvietots Baltkrievijā, tā apkalpes iziet apmācību un ir gatavas stāties kaujas dežūrā. Taču tieši šis apgalvojums, pēc eksperta domām, rada vislielākās šaubas.
Slaidiņš pievērsa uzmanību tam, ka publicētajā video nav redzama pati palaišanas iekārta. Kadros redzamas tikai nodrošinājuma, sakaru un apsardzes transporta vienības. Neskatoties uz to, ka Kremlis par jauno kompleksu paziņoja jau pirms gada, oficiālu palaišanas iekārtas fotogrāfiju joprojām nav, neviens to nav redzējis dzīvē un neviens nezina, kā tā izskatās.
Pēc NBS majora domām, tas var liecināt par vēl vienu Krievijas psiholoģisko operāciju, kuras mērķis ir radīt spiedienu uz rietumvalstīm. Krievijas informatīvajā telpā "Oreshnik" tiek pasniegts kā brīnumierocis, kas spēj atrisināt visas problēmas, taču reālu pierādījumu par tā eksistenci nav.
Turklāt eksperts norādīja, ka iespējamā kompleksa izvietošana uz dienvidiem no Minskas atrodas bīstami tuvu Ukrainai, kas varētu veikt triecienu šai pozīcijai. Tas vēl vairāk apšauba šāda izvietojuma jēgu un reālumu.
"Ap "Oreshnik" joprojām ir pārāk daudz jautājumu," rezumēja Jānis Slaidiņš, uzsverot, ka šobrīd Maskavas paziņojumi izskatās drīzāk kā informatīvā spiediena elements, nevis apstiprināta militāra drauda.